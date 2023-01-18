過年衝了！盤點全台「11間特色超商」　三麗鷗、航海王主題通通有

▲超夢幻「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」在澎湖。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接10天春節連假，許多民眾已規劃走春行程，出去玩的同時可別忘記踩點超商11間特色門市、主題店！包括最具代表性的「10000店台南門市」、「高雄首家寶可夢主題店」以及全新開幕的「東山服務區」，除了可以有超商、星巴克等，還引進首度在南部服務區登場的麥當勞。

7-11精選全台11家特色主題店、特色門市，首先是最具代表性的7-11亞洲10000店「台南亞萬門市」，外觀採用特殊材質打造如鑽石般耀眼光澤；年前盛大開幕的「東山服務區」除了有7-11 OPEN!x卡娜赫拉主題店之外，還引進星巴克、爭鮮以及南部服務區首登場的麥當勞。

▲亞萬門市外觀看起來像是一顆閃閃發亮的鑽石。



南投有「清境門市」結合OPEN!家族及青青草原特色，入口首創高達3.5公尺的巨型OPEN將綿羊造型公仔，瞭望台還設有OPEN將綿羊造型椅，而另一間「OPEN!小瑞士花園」，特別打造堪稱全球唯一以OPEN將及LOCK小醬為造型的超大植物迷宮。

「高雄重惠門市」為「寶可夢主題店」，以最新遊戲《寶可夢朱/紫》為主題，由皮卡丘帶領新初期3隻夥伴「新葉喵、呆火鱷、潤水鴨」一起耍萌；離島首家7-11主題聯名店「彭港門市」就在澎湖，由OPEN!家族攜手三麗鷗家族共同打造，門市設計大量使用仙人掌、花火圖素，從店外到店內都可愛。

▲全球唯一「7-11x七龍珠主題店」就在新北。



「台北敦化門市」則為全球唯一「星宇航空主題店」，店面以航空與宇宙為設計主軸，且店內還會定時播放登機音樂及噴灑星宇機上專屬香氛；「新北仁森門市」為「七龍珠主題店」，門市設計以七龍珠超為主軸，內外都可見悟空、達爾等人氣角色：「新北板安門市」為「卡娜赫拉的小動物主題店」將P助與粉紅兔兔變身《夢遊仙境》中戴著蝴蝶結及紳士帽的造型，整體呈現夢幻粉色系。

▲「OPEN!小瑞士花園」特別打造OPEN將及LOCK小醬造型的超大植物迷宮，更將迷宮設計以3D立體彩繪方式設置在入園處的階梯上，且園區還有OPEN!家族大型公仔、造型彩繪人孔蓋。



「台北松高門市」為「貓貓蟲咖波主題店」，整體色系以咖波的淺藍色為主色調，店鋪設計大量運用貓貓蟲咖波的簡單童趣畫風，還能買到限定商品及專屬CITY飲品杯；「桃園航空門市」為「航海王主題店」，隨處可見魯夫、喬巴、娜美等人氣角色，還能買到限定商品及專屬CITY飲品杯。

▲全台唯一「任天堂遊戲派對」在屏東，1/23起至4/30止盛大登場。（圖／業者提供，以下皆同）

屏東有全台唯一「任天堂遊戲派對」，將在1/23起至4/30登場，地點就選在「屏菸1936文化基地10號倉庫」，集結Nintendo Switch平台上多款熱門遊戲，設置多達數10台Nintendo Switch遊戲機，讓民眾可免費體驗各式各樣不同類型的遊戲，甚至還能與朋友來一場刺激的遊戲pk賽。

▲一進場就能看到巨大的寶可夢看板。



▲《鬼滅之刃 火之神血風譚》。

一進入展場就能看到人氣王寶可夢，接著是以各式各樣的武器進行4對4潑墨占地遊戲的《斯普拉遁3》遊戲區，將日本屋台的風格搬到現場，還有充滿街頭藝術風格、滿滿遊戲中流行元素的拍照區；瑪利歐展區則是將最經典的磚塊以及通往下水道的水管遊戲場景重現。

▲超經典的瑪莉歐水管場景重現。

▲現場還有可愛的太鼓達人造景。

此外，還有經典遊戲角色索尼克的新作《索尼克未知邊境》、圓滾滾的粉紅色超萌角色星之卡比的新作《星之卡比 探索發現》、派對不可或缺的動感遊戲《Just Dance舞力全開2023》、節奏感滿檔的《太鼓之達人 咚咚雷音祭》、超人氣動畫原作的格鬥遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》、在家也能動起來的《Nintendo Switch運動》以及《健身環大冒險》，眾多遊戲通通都能玩到。

不僅如此，開幕1/23當天還有皮卡丘人偶見面會，至於1/23起至1/29春節期間，只要來現場打卡就送Nintendo Switch春聯，每日限量300張，送完為止；戶外還有以親子玩樂為概念的「丸市集」，打造免費親子遊戲區，以及各式丸子日式風格攤位、音樂演出及奇幻魔術秀。