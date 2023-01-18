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全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

▲▼農曆年後普發6000元現金。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲全民普發6000元拍板，預計228發放！（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者邱晟軒／綜合報導

全民普發現金6000元政策拍板！數位發展部長唐鳳（17日）終於解答民眾最關心的發錢時間點，他允諾2月28日可以開始發放。《ETtoday》整理相關Q&A，提供讀者一次了解「全民領紅包」怎麼領、何時領。

▲▼ 。（圖／蘇貞昌臉書）

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Q1：6000元入帳時間

數位發展部長唐鳳允諾2月28日開始發放。不過，數位部聲明說明，2月28日是指準備好系統開放，至於實際發放時間，仍必須依照立法院審查特別預算時程再由行政院決定。

Q2：6000元如何登記、領取（初步規劃）？

1、線上申請直接入帳

規劃能夠透過手機、平板或電腦等載具，上網登錄健保卡號、金融機構帳戶等個人資料，經核對確認後，6000元便可直接入帳。

2、ATM領取鈔票

持金融機構提款卡前往實體ATM，輸入相關程序後，便可領取6000元。

3、郵局臨櫃申請

行政院特別提醒，屆時申領網站的網址一定會是 gov . tw 結尾，請不要點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

Q3：中低收入戶加碼方案

根據政院「112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助」計畫，符合112年經政府列冊為低收入戶、中低收入戶的民眾，自今年1月起，低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，每個月入帳，農曆年前就會直接匯入帳戶，並按月加發，持續一整年。

Q5：外籍人士可領取？

行政院發言人羅秉成表示，經行政團隊討論過後，院長蘇貞昌所指示的政策方向，原則上比照五倍券辦理，也就是符合一定條件的外籍人士仍然可以領取這6000元現金。

Q4：政府為何要發6000元？

行政院說明，稅收的超徵和短徵，代表的是當年度的國家經濟表現。這兩年，全球面臨百年大疫，政府稅收超乎預期4千多億，這是行政效率跟全民共同努力拚經濟的成果。

行政院強調，政府今年預計將其中的1,800億元，預留400億元應付不時之需，其餘 1,400 元讓全民從小到老都能共享經濟成果，普發現金6,000元，希望開春時能給全民一個新春的祝福。

Q5：未來有機會發放第二波現金？

民進黨立委何志偉1月10日在政論節目上透露，全球疫情大概在3月、4月左右會來到超高峰，所以政府把部分的錢先留著，若台灣疫情穩定，而且經濟狀況也OK的情況下，未來可能還會再發第二波。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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