房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

▲農曆春節過完後，除了全民普發6千元，符合條件的房貸族無需申請也可領到房貸補貼。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

去年中央銀行連續4次升息，直接衝擊房貸族，總統蔡英文去年宣布超徵稅收3800億分3部分使用，其中1000億用於強化社會韌性、減輕國人負擔，有部分將針對房貸族給予補貼。據了解，僅一戶自用宅且符合家戶所得條件者，每月給予定額房貸補貼、為期一年；若以1000萬房貸為例，每月將多出3000到4000元，約30到40萬房貸戶可受惠。

針對房貸補貼，行政院發言人羅秉成上周在院會指出，目前初步設定條件會以一戶自用住宅為主，不會普發；此外，貸款是採定額補貼，餘額也會限制在一定條件下，家戶所得則要在全體家戶所得一定分位數下。符合上述條件者，政府就會給予補貼，減輕因升息帶給民眾的負擔。

據了解，在減輕民眾居住負擔方面，內政部已研擬房貸補貼幾個方向，一、將針對僅有一戶自用住宅；二、家戶所得在家庭平均所得一定分位點下；三、採取定額補貼；四、設有排富條款。根據規劃，民眾不需自行申請，內政部會由金管會提供的名冊，撥款至民眾戶頭。

內政部官員透露，此補貼方案最快年後就能上路實施，有房貸且符合資格的民眾，每月戶頭將多出一筆定額補貼金，預計30萬至40萬戶受惠。以房貸1000萬為例，每月約可領3000到4000元。