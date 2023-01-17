　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆春節過完後，除了全民普發6千元，符合條件的房貸族無需申請也可領到房貸補貼。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

去年中央銀行連續4次升息，直接衝擊房貸族，總統蔡英文去年宣布超徵稅收3800億分3部分使用，其中1000億用於強化社會韌性、減輕國人負擔，有部分將針對房貸族給予補貼。據了解，僅一戶自用宅且符合家戶所得條件者，每月給予定額房貸補貼、為期一年；若以1000萬房貸為例，每月將多出3000到4000元，約30到40萬房貸戶可受惠。

針對房貸補貼，行政院發言人羅秉成上周在院會指出，目前初步設定條件會以一戶自用住宅為主，不會普發；此外，貸款是採定額補貼，餘額也會限制在一定條件下，家戶所得則要在全體家戶所得一定分位數下。符合上述條件者，政府就會給予補貼，減輕因升息帶給民眾的負擔。

據了解，在減輕民眾居住負擔方面，內政部已研擬房貸補貼幾個方向，一、將針對僅有一戶自用住宅；二、家戶所得在家庭平均所得一定分位點下；三、採取定額補貼；四、設有排富條款。根據規劃，民眾不需自行申請，內政部會由金管會提供的名冊，撥款至民眾戶頭。

內政部官員透露，此補貼方案最快年後就能上路實施，有房貸且符合資格的民眾，每月戶頭將多出一筆定額補貼金，預計30萬至40萬戶受惠。以房貸1000萬為例，每月約可領3000到4000元。

ET快訊
2024民調出爐！　國民黨派侯友宜、郭台銘支持度曝
耗資6億！全台「最頂級保時捷展間」開張　關鍵地主身分曝
刑警幫黑幫大哥慶生...影片流出！　分局長：他事先有報備
房貸補貼來了！　「符合4條件」免申請直接入帳
全台首例！稻江管理學院改辦長照　教育部准了　
陳零九投資慘賠6位數！　金額曝光認：心很痛
遭指拍多P無碼片開房直播主　周士淵對戰前妻2連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4年培育500位高階實戰人才　數位部要打造韌性資安團隊

北捷董事會通過　趙紹廉出任董事長

技術性拖延發現金　國民黨點名民進黨「蔡賴蘇」：誰不願還税於民？

現場包1萬！藍委問超徵1.2兆跑去哪　主計長：若在我口袋我早就跑了

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

2024民調出爐！　國民黨派侯友宜、郭台銘出戰：支持度皆34%領先

蔡英文接見美國參議員楊恩　「期待台美儘速洽簽避免雙重課稅協定」

陸製螺螄粉印統戰標語被下架　王世堅批「荒唐」：民心不是玻璃心

春節前辦護照　領務局：最晚申請日期1／18

邱毅曝賴清德接黨主席第一道難題　稱「三大寇」只有「她」是孤鳥

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

4年培育500位高階實戰人才　數位部要打造韌性資安團隊

北捷董事會通過　趙紹廉出任董事長

技術性拖延發現金　國民黨點名民進黨「蔡賴蘇」：誰不願還税於民？

現場包1萬！藍委問超徵1.2兆跑去哪　主計長：若在我口袋我早就跑了

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

2024民調出爐！　國民黨派侯友宜、郭台銘出戰：支持度皆34%領先

蔡英文接見美國參議員楊恩　「期待台美儘速洽簽避免雙重課稅協定」

陸製螺螄粉印統戰標語被下架　王世堅批「荒唐」：民心不是玻璃心

春節前辦護照　領務局：最晚申請日期1／18

邱毅曝賴清德接黨主席第一道難題　稱「三大寇」只有「她」是孤鳥

二手倉庫挖到寶！　他一開門「價值273萬」超稀有玩具漫畫堆滿屋

南韓再爆軍隊霸凌！　白目士兵「拿手電筒」照射學弟眼睛1.5小時

國泰蔡家買全家過關！　金管會：無產金分離疑慮

完全登出！歐告睡成「軟爛狗頭」　翻白眼吐舌網看傻：喝到假酒？

謝盈萱人生首顆高奢手袋獻給DELVAUX　曝45歲前最想達成的新願望

財訊快報／動力電池成本甜蜜點浮現

被嗆「生小孩就去住透天」　人妻1句話擊落！樓下鄰居秒惦惦了

財訊快報／6G技術標準前哨戰開打

台北市小英之友會寒冬送暖　幫助弱勢民眾過好年

端出熱騰騰年菜「結果手機先吃」　2秋田犬露黑道臉：要拍多久？

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

連戰揭「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

柯文哲愛將偷吃人妻　正宮泣：沒一句道歉

高虹安處長偷吃輔仁大冰山！小三新娘照曝光

炎亞綸留言一句話　王浩宇道歉：很沒禮貌

陸製螺螄粉印統戰標語！經濟部公告下架

6千元現金228領得到？　唐鳳：有機會

李四川視察讚柯市府「十分佩服」　柯文哲親回：請李副盯緊了！

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

教召5次以上每次可領5000獎金！　今年4月起開放志願教召

陸製螺螄粉印統戰標語　王美花指「違法走私」：實體跟電商都要下架

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

8軍團少將副指揮官遭控騷擾縣府女秘書　陸軍火速拔官

更多熱門

相關新聞

現場包1萬！藍委問超徵1.2兆跑去哪　主計長：若在我口袋我早就跑了

現場包1萬！藍委問超徵1.2兆跑去哪　主計長：若在我口袋我早就跑了

立院17日併案審查全民共享特別條例，國民黨立委羅明才也現場包1萬元紅包，他表示，這包就是本黨主張1萬塊，掌聲鼓勵一下，反對的請舉手，沒有人反對，大家期盼的是一起領1萬塊，為何要跟人民錙銖必較？羅也詢問主計長朱澤民，這幾年超徵累積超過一兆，「你管錢的嘛！錢在你口袋嗎？」朱則妙回，「不可能啦！在我口袋我老早就跑了，謝謝。」

條例包很廣！藍委憂拖普發時程　主計長：部會不送就叫它以後慢慢等

條例包很廣！藍委憂拖普發時程　主計長：部會不送就叫它以後慢慢等

立委質詢初登板！王鴻薇忘開麥克風　過程平和：跟議會差不多

立委質詢初登板！王鴻薇忘開麥克風　過程平和：跟議會差不多

6千元現金228領得到？　唐鳳：有機會

6千元現金228領得到？　唐鳳：有機會

開後門？預售屋禁換約不溯及既往　花敬群：這是關後門

開後門？預售屋禁換約不溯及既往　花敬群：這是關後門

關鍵字：

行政院內政部房貸

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

9秒淫片外流　女網紅回應了

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面