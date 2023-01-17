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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄧振中：將來台美經貿合作會在平等基礎上進行

▲▼鄧振中、楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）

▲經貿辦總談判代表鄧振中、副代表楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

在台北舉行的台美21世紀貿易倡議談判會議於17日晚間落幕。政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，經過這2次的談判，明顯感受到台灣與美國間的國際關係有很大的不同，「跟過去台灣跟美國交往的方式，由美方提出要求台灣來做的方式不一樣」，非常明顯，將來台灣跟美國的經貿合作會是站在平等基礎上進行。

鄧振中表示，此次談判聚焦貿易便捷化、良好法制作業、服務業規章、反貪腐、中小企業等5項，雙方對大部分條文都有共識，往後幾周會透過視訊盡快將條文談完、獲得協議，「對於促進21世紀貿易倡議談判的進展，是邁進一步」。

經貿辦指出，台美雙方基於2022年11月在紐約會議之共識，以及後續多次視訊會議討論後，雙方就文本草案進行逐條討論，聚焦在條文內容是否確實反映雙方合意事項與文字精準度，討論過程相當嚴謹，也需要相當長的討論時間。

鄧振中說，今天談的這些題目主要都是比較鼓勵性、指引性的，希望政府作業能夠更透明，能容許更多企業界表示意見，能夠更穩定、可預測，更多利用數位化的方式，讓雙方政府未來可以更有體系的交往，無論是在制定法規、中小企業甚至在這些服務業管理上，將來都會有機制相互討論。

「這就跟過去台灣跟美國交往的方式，由美方提出要求台灣來做的方式不一樣。」鄧振中說，非常明顯，將來台灣跟美國的經貿合作會是站在平等基礎上進行，可以避免過去美國的301條款，已經脫離這階段，「這基礎上非常明顯，未來合作空間會大很多」。

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