條例包很廣！藍委憂拖普發時程　主計長：部會不送就叫它以後慢慢等

▲主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院17日併案審查全民共享特別條例，國民黨立委李德維質疑，相關預算包山包海，只要有一個單位晚送計畫，相關時程就會延遲，對此，主計長朱澤民表示，2月底要發的話，2月中旬第一批預算一定要送到行政院會，「部會不送進來就叫他以後慢慢等。」

李德維詢問特別條例緣由，國發會主委龔明鑫表示，蔡總統去年12月30日就召開國安高層會議，討論今年情勢變化，當時就有相關裁示，今天編列的特別預算是按照當時的結論，也就是全民共享經濟成果的部分。

李德維詢問，外籍人士能不能拿這一筆，相關規定如何？ 龔明鑫指出，目前是按照三倍券跟五倍券做法，包含拿到永久居留權的外籍人士，繳的稅跟國人一模一樣，經濟成果他們也有參與，就一起共享，還有一些尚未拿到身分證的國人配偶，比方陸配、新移民。

對於有媒體報導2月28日發放現金一事，李德維也詢問，相關時程已經確定？數位發展部部長唐鳳表示，剛才提到的是系統準備好的時間，實際發放時間要看預算程序，接到的指示就是2月28日以前準備好，這部分沒有問題。

李德維也提議，是否先把1400億普發預算送進立院？朱澤民表示，很多弱勢的也是需要併進來，要看各部會迫切性，但1400億會在第一期，也會包含一些其他項目。

李德維質疑，預算包山包海很容易延遲。朱澤民則表明，2月底要發的話，2月中旬第一批預算一定要送到行政院會，「部會不送進來就叫他以後慢慢等。」讓李德維大讚這樣就對了，民眾沒時間等各部會搞來搞去的。