現場包1萬！藍委問超徵1.2兆跑去哪　主計長：若在我口袋我早就跑了

▲立委羅明才包紅包。（圖／翻攝國會頻道）



記者杜冠霖／台北報導

立院17日併案審查全民共享特別條例，國民黨立委羅明才也現場包1萬元紅包，他表示，這包就是本黨主張1萬塊，掌聲鼓勵一下，反對的請舉手，沒有人反對，大家期盼的是一起領1萬塊，為何要跟人民錙銖必較？羅也詢問主計長朱澤民，這幾年超徵累積超過一兆，「你管錢的嘛！錢在你口袋嗎？」朱則妙回，「不可能啦！在我口袋我老早就跑了，謝謝。」

羅明才17日質詢特別條例時，手上拿著一包紅包，邊唱《恭喜恭喜》，一邊表示，又到過年時節，非常喜氣的時刻，就是要發紅包，特別經過3年疫情，各位長官應該莫忘世上苦人多，政府應該把手上紅包拿出來送給每位國民。朱澤民則在一旁表示，他以為委員要發紅包。羅明才也當場允諾，沒有問題！等等包給你。

羅明才表示，紅包早發晚發都要發，發的不乾不脆或金額不如預期，大家感覺會差很多，政府買軍火一次就4千多億，都不會眨眼睛、立刻通過，就這個條例可不可以快一點？立法院很多事情要快都很快。

此時，羅明才突然拿起手上的紅包，他詢問朱澤民「你知道我手上紅包多少錢？」朱則妙答「大包一點大家都很高興」羅表示，這包就是國民黨主張1萬塊，掌聲鼓勵一下，反對的請舉手，沒有人反對，大家期盼的是一次同意、一起領1萬塊，為何要跟人民錙銖必較？

對於審議流程，羅明才直言，講白點就是過個場，也無所謂，那就讓它過快一點，如果主計長沒意見，那就發1萬，做113個立委的民意調查，把反對發1萬的名字公佈出來，主計長好不好。朱澤民回應，大院的事情他不敢置喙。

羅明才質疑，稅收這幾年累積超徵1兆，「錢跑去哪？你管錢的嘛！錢在你口袋嗎？」朱澤民則妙回，「不可能啦！在我口袋我老早就跑了，謝謝。」引來一陣哄堂大笑，朱解釋，錢到哪裡去在歷年的預算書上都有。

但羅明才質詢完後，忘記把紅包拿走，下一個質詢的莊瑞雄走上台時，他也驚呼，「羅明才這包我的了喔？要拿去花了喔？」