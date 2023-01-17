台美貿易談判「聚焦5議題」　鄧振中：條文有共識、盡快獲得協議

▲經貿辦總談判代表鄧振中、副代表楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

在台北舉行的台美21世紀貿易倡議談判會議於17日晚間落幕，政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，此次談判聚焦貿易便捷化、良好法制作業、服務業規章、反貪腐、中小企業等，雙方對大部分條文都有共識，往後幾周會透過視訊盡快將條文談完、獲得協議，「整體而言，對於這次談判結果相當滿意，對於促進21世紀貿易倡議談判的進展是邁進一步」。

經貿辦指出，台美雙方基於2022年11月在紐約會議之共識，以及後續多次視訊會議討論後，雙方就文本草案進行逐條討論，聚焦在條文內容是否確實反映雙方合意事項與文字精準度，討論過程相當嚴謹，也需要相當長的討論時間。

行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中表示，感謝美國貿易代表署帶領的美國政府各單位遠從華府而來，包括商務部、國務院等，是相當龐大的代表團。

鄧振中說，此次談判聚焦在關務與貿易便捷化、良好法制作業、服務業規章、反貪腐、中小企業等議題，會議進行是以未來協議的文本做基礎來進行討論，「以談判的方法來講，能進展到這階段，就表示這談判已經進入相當深入的階段」。

鄧振中指出，目前討論到今天結束為止，大部分條文雙方都有共識，還有少數條文還需要雙方協商，往後幾周會透過視訊會議，將條文盡快地談完、獲得協議，「整體而言，對於這次談判結果相當滿意，對於促進21世紀貿易倡議談判的進展可以說是邁進一步」。

針對未來的工作程序、何時可以簽署協議？鄧振中說，還有一些文字需要再做確認，往後幾個禮拜會經過視訊把條文確定好，確定好後就要進行翻譯跟確認的工作，接著雙方各自尋求國內的批准程序，一切都順利進行完畢的話，就可以安排簽署，「至於什麼時候簽、在哪裡簽，還沒討論到」，下一次實體會議時間也沒有辦法確定。

至於下一階段議題的談判，鄧振中說，假設把這5個題目協議都簽出來，就表示下一階段議題要準備啟動談判程序，「哪些題目先、那些題目後，到時候再跟美方商量」。

「企圖心很高，雙方都有意願加速處理。」鄧振中說，雖然還有一些事情要做，但有些部分可以平行進行，「依然保有很高的企圖心，在今年會有相當大的成果」。