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大陸 大陸焦點 特派現場

陸特斯拉降價太有感　有門市「訂單暴增500%」

▲▼特斯拉上海廠、特斯拉中國製造的Model 3於2020年1月7日在上海廠的交付活動中亮相。（圖／路透）

▲特斯拉上海廠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

特斯拉在中國大陸大幅降價之後，許多門市的客流量與訂單數量都急劇增加，部分門市的訂單數甚至傳出成長了500%，顯示降價促銷的策略確實吸引了不少消費者。

根據《第一財經》報導，特斯拉6日調降多個車款的價格，Model 3起售價為22.99萬元（約103.8萬元新台幣），Model Y起售價為25.99萬元（約117.3萬元新台幣）。若追溯到去年首次降價前的價格，Model 3起售價至今降幅已達5萬元（約22.5萬元），創下陸產特斯拉歷史價格新低。

降價也馬上產生了效果，報導指出，通過現場走訪和電話調研等方式採訪了全國多個城市特斯拉門店，了解到二三線城市特斯拉門店客流與訂單數在特斯拉本輪降價後急劇增加，部分城市門店的訂單數環比12月增幅達到了500%。

▲▼特斯拉上海廠、特斯拉中國製造的Model 3於2020年1月7日在上海廠的交付活動中亮相。（圖／路透）

不過，有部分業內人士認為，特斯拉降價雖然可以在短期內拿到更多訂單，但也會傷害品牌溢價，過去幾年，特斯拉正從豪華品牌市場下探到大眾消費市場，這種變化對於特斯拉並不一定是好事情。

大陸汽車消費服務平台「車fans」的創辦人孫少軍說，在宣布調價後的第一個周末，特斯拉門店平均收到110至130個真實訂單，訂單量有著明顯的提升；進店量環比增長450%左右，同時客戶以直接到店為主，電話邀約到店數量較少。

特斯拉的降價也給其他車廠帶來了壓力，一名比亞迪的銷售員就透露，已經有數位海豹和漢的預訂用戶退訂轉購特斯拉。

一名特斯拉門市內的客人也在受訪時表示，之前他看過極氪、蔚來、特斯拉等幾個品牌，感覺特斯拉的內飾太「樸素」，智能配置也不如中國品牌的產品，性價比有些低，最早就被他排除，但是最近降價之後，性價比一下子就上來了，「現在又讓我有些糾結了。」

▲▼特斯拉上海超級工廠。（圖／路透社）

事實上，特斯拉降價之後，Model 3與Model Y都進入了25萬元（人民幣）左右的售價區間，與小鵬汽車、比亞迪等品牌產生直接競爭。國泰君安證券的研報認為，特斯拉此次大幅降價對於部分新勢力的競品車型帶來直接壓力，尤其是在部分競品車型2023年以來還進行了一定程度的漲價，預計競品車型會採取一些「明昇暗降」的價格措施。

大陸某家本土車廠的管理層人士透露，特斯拉的利潤比較厚，有成本能去打價格戰，但他們沒有這個能力，「這幾年新能源車成本大幅上漲，電池等核心零件到現在都還沒有看到降價，蔚來、小鵬等頭部造車新勢力，甚至包括傳統車廠，大家都還沒走出『越賣越虧』的怪圈。」

該名管理層人士更直言，特斯拉在1月的降價，有可能帶來影響未來半年新能源車市格局的「蝴蝶效應」，因為之前業界就普遍預估2023年第一季度甚至上半年，新能源車市將承受較大壓力，現在特斯拉降價大搶訂單，在上半年新能源汽車消費預期疲軟的情況下，會進一步加大其它車企的壓力。

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