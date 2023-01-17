特斯拉再挨批！大降價惹怒消費者　員工也快被操到垮

▲特斯拉爆強迫員工超時工作。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉近日因為在北美、中國大降價惹怒大批消費者，16日又爆出德國布蘭登堡工廠的員工超時工作，又因為恐懼會遭制裁而不敢發聲。德國金屬工業工會（IG Metall）和多名政治人物呼籲，政府應對特斯拉的不公待遇展開調查。

特斯拉近日新車價格大跳水，導致許多去年剛購入新車的車主氣炸覺得被當「盤子」，更出現基本款特斯拉Model 3舊車比新車貴近6.4萬元台幣的現象。遭到消費者猛轟的特斯拉，現在製造端也面臨問題。

路透社報導，IG Metall在年度記者會上表示，特斯拉工廠就位於該公會辦公室附近，公會成員和工廠多名員工保持頻繁連繫，觀察到愈來愈多員工通報超時工作，而且休息時間極短。

此外，由於當初被要求簽訂保密條款，許多員工都擔心如果和外人討論他們的工作狀況，會受到懲罰。

特斯拉的人才網站還招募一個新的職位，稱為「資訊安全調查員」（Security Intelligence Investigator），職位介紹寫道，資訊安全調查員將和公司法律及人資部門合作，共同收集第一線資訊，以確保公司不會受到威脅影響。

公會在聲明中指出，許多員工抱著熱情進入特斯拉工作，但熱情逐漸消失，而且特斯拉對工作環境的改善不足，給員工太少時間休憩和陪伴家人。

2名消息人士指出，特斯拉在中國的工廠同樣要求員工簽訂保密條款。路透社在國際化求職網站「領英」（LinkedIn）上發現，特斯拉奧斯丁廠、舊金山廠和上海廠，都開出「資訊安全調查員」的職缺。

特斯拉目前不予回應。