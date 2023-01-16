特斯拉大降價車主變盤子氣炸　馬斯克「時空穿越」冷回4字

▲馬斯克不以消費者的抱怨作為定價決策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉（Tesla）面對競爭對手環伺，上周四（12日）在美國宣布大降價，許多不久前才買新車的粉絲都覺得自己被當成「盤子」了，甚至引發許多抗議和揚言拒買。馬斯克對此的反應，早在2019年就已經說得明白，「就這樣吧」，當年的一段話也被許多網友挖出來貼到最近的降價新聞底下。

《財星》（FORTUNE）報導，自稱是特斯拉粉絲的車主西蒙絲（Marianne Simmons）表示，她在9月購入了第二輛白色高性能的Model Y車款，當時要價超過7.7萬美元（約新台幣233萬元），但隨著美國特斯拉大降價，如今買同樣的車款便宜至少1.3萬美元（約台幣39.3萬元），等於只要約6.4萬美元（約新台幣194萬元）就能夠入。

「我覺得我被騙了」，32歲的西蒙絲抱怨，感覺就像是被特斯拉占便宜的消費者，她說特斯拉大砍價對很多才剛買新車不久的車主來說，影響都很大。

▲馬斯克4年前就說過，特斯拉降價不感覺對不起消費者。（圖／翻攝推特）

不只新車價格下降，二手特斯拉車款在去年12月的市價也都大降了15％之多。新車砍價對於新近購入的車主影響還是最大，高階車款的影響更多，Model Y價格跳水20％，來到起價5.3萬美元（約新台幣160萬元），西蒙絲買的高性能版則砍了約19％。

「我不會再買特斯拉了」，西蒙絲揚言，「這對我來說轉變很大，我原本是一個特斯拉超級女粉。以後我會向特斯拉競爭對手像是Lucid或Rivian購買新車。」

馬斯克本人近日並未對此再多做回應，其實他早在2019年5月時就曾表示，「當降價時，那些已經買車的車主就會想要更低的價格，但，如果是漲價，這些車主也不會想寫支票給特斯拉。就這樣吧。」