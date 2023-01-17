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高雄提前發紅包！「選這項」最高爽領1萬500元　入帳時間曝光

▲高雄準公托是六都唯一凍漲，且10月又要加碼補助。（圖／高雄市社會局提供）

▲高雄準公托費用凍漲，自去年10月起又加碼，最高月領1.05萬元托育補助。（圖／高雄市社會局提供）

記者許宥孺／高雄報導

為讓家長安心過好年，高雄市長陳其邁日前宣布，將提前發放育兒津貼、托育補助。未滿5歲幼兒每月底可領5000-7000元育兒津貼，於17、18日提前發放；而自去年10月起加碼的托育補助部分，未滿3歲兒童設籍高雄，送準公托每月可領最高1萬500元補助。由於育兒津貼和托育補助只能擇一領取，因此，部分家長最高能領到1.05萬元補助。

高雄市長陳其邁今日宣布，高雄市提前發放育兒津貼和托育補助。未滿5歲幼兒，政府每月月底前發放5000元至7000元育兒津貼，將由社會局及教育局分別提前於1月17及18日發放完畢。

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高市府指出，未滿2歲兒童的公共及準公共托育補助從今年1月開始不排富，取消家庭所得稅稅率20%以下才可申請的限制，並放寬原先補助就讀私立幼兒園的5歲以上至入國民小學前幼兒，每月5000元至7000元的就學補助，未就學的幼兒也可以向戶籍所在的區公所申請

▲高雄托育補助再加碼。（圖／高雄市社會局提供）

▲高雄托育補助加碼，未滿3歲送準公托，每月最高補助1.05萬元。（圖／高雄市社會局提供）

托育補助部分，高市府也於去年10月宣布加碼，只要設籍在高雄，未滿3歲兒童送托準公共托嬰中心每月補助8500元，再加碼補助每月2000元，最高補助1萬500元；送托準公共保母再加碼補助每月1200元，共補助9700元，今年起一樣不排富，實質減輕育兒家庭的負擔。

此外，為了照顧經濟弱勢產婦，社會局表示，今年起高雄市低收入戶及中低收入戶的產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助，即經濟弱勢家庭新生兒的父或母設籍並實際居住高雄市滿1年，或經生父認領登記，生父於新生兒出生當日設籍並實際居住高雄市滿1年皆符合併領生育津貼及坐月子到宅服務補助的對象。

▲坐月子到宅服務協助新生兒照顧，提供育兒指導。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲坐月子到宅服務協助新生兒照顧，提供育兒指導。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局指出，坐月子到宅服務第1胎補助120小時(價值3萬元）、第2胎補助160小時（價值4萬元）、第3胎以上補助240小時（價值6萬元）。若生育津貼和坐月子到宅服務都選擇現金補助，首胎可領5萬，第二胎可領6萬，第三胎以後可領9萬元現金補助。

另外，自2022年10月起，高雄市擴大孕婦產檢交通補助對象，設籍高雄市孕婦，不分年齡族群身分，皆補助14次產檢28趟次計程車車資5040元，讓孕媽咪還有經濟弱勢家庭的產婦，從懷孕到坐月子都能夠受到良好的照顧。

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