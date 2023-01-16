海巡動起來！　台南、北高雄海巡春節威力掃蕩護國境

▲台南、北高雄海巡單位，聯手進行春節威力掃蕩，戍守邊疆守護國境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將屆，為維護台南及北高雄海域治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，於1月14日至16日，由海巡署第六巡防區指揮部統合南部分署第11岸巡隊、偵防分署台南查緝隊、北門查緝隊及艦隊分署第四海巡隊等單位，進行春節威力掃蕩護國境。

海巡單位指出，共計動員23車13機177人4犬2架次10艇次，並利用3D（陸、海、空）偵蒐模式，出動無人機、偵搜犬及海巡艇，辦理春節擴大威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全，針對轄屬海域、海岸、港口及船舶等重點設施展開為期３日擴大威力掃蕩並加強查緝任務，提升進出港船舶安全檢查強度，展現海巡署維護國家安全及社會治安之決心。

農曆春節前夕，第六巡防區指揮部統合岸、海巡隊及查緝隊能量，完成先期勤務部署，置重點於轄區內易犯罪死角進行查察，針對轄內將軍、北堤、安平、興達及蚵子寮等5個責任區之突堤、防風林、空屋、碉堡、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港及雷達監控死角等地點實施巡查，並同步提升港口安全檢查能量，共計執檢214艘次，藉以防範不法份子伺機從事非法行為，持續強化查緝走私、非法入出國、大陸船舶違法越界、貨輪違規滯留、漁船違規作業、防範非洲豬瘟及新冠肺炎疫病等勤務作為，以保障人民生命、財產安全。

這次春節威力掃蕩共計盤查15車31人、驅離違規滯留貨輪5艘，另利用UAV旋翼型無人飛行載具、海巡偵搜犬、機動雷達車、行動救援車及紅外線熱顯像系統等高科技裝備，輔以強化偵蒐查緝任務，另由無人機區隊以無人飛行載具查察漁船2艘，有效遏止不法情事肇生。

海巡署第六巡防區指揮部主任曲立斌表示，海巡署同仁均戮力執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，本次威力掃蕩採勤務預置及預防嚇阻並重方式，以達淨化海域、岸際治安目標，同時呼籲漁民出海作業時，倘有發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」免費報案專線，秉持「為民服務，當仁不讓」之精神全力投入救援，竭誠為民眾服務。