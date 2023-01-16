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獨／尾牙大獎「任選整形部位」　正妹羨慕喊捐...工務哥狠Say No

▲法喬醫美診所舉辦尾牙，大獎是任選一項醫美手術，費用由診所負擔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲法喬醫美診所舉辦尾牙，大獎是任選一項醫美手術，費用由診所負擔 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

尾牙活動當中不少人期待摸獎，大多數會偏愛現金，不過國內一家知名連鎖整形診所的員工，他們期待的尾牙大獎並不是現金，而是可以隨便挑一項診所內的整形手術，舉凡抽脂、隆鼻以及隆乳都可以，每一項的費用都超過十幾萬，而今年抽到大獎的幸運兒卻讓所有女員工跌破眼鏡。

國內知名連鎖整形「法喬醫美」診所在15日晚間舉辦尾牙，員工超過30人，每人吃飽之後都難掩期待的神情，因為他們要等著抽大獎，今年的尾牙大獎並非是現金，而是三個由整形醫生贊助的名額，可以免費施作診所內的任一項整形手術，抽脂、隆鼻或是隆乳等等都可以，每一項的價格都超過十幾萬元，這讓現場超過一半的女性員工都興奮莫明，情緒high到最高點。

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▲法喬醫美診所舉辦尾牙，大獎是任選一項醫美手術，費用由診所負擔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲尾牙大獎是由這位工務哥抽中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲法喬醫美診所舉辦尾牙，大獎是任選一項醫美手術，費用由診所負擔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲工務哥說要「拉皮」手術 。（圖／記者吳奕靖攝）

經過一整晚的等待，終於來到抽大獎的時刻，現場主持的員工喊出幸運號碼，大家左看右看，突然間診所內的工務哥衝了出來，原來他就是幸運兒，女員工們高喊捐出來，不過這名工務哥當場拒絕，因為年近70歲的他說：「我要拉皮」，這個答案讓所有的人都笑了。

而另外一位幸運兒也是一名男性員工，女同事也是喊著要他捐出來，不過他也是拒絕，直說自己要抽脂，還特別秀了自己肚子一圈的游泳圈，另外一位是女性員工，抽到時也是又叫又跳，問她要進行哪一項手術，她說自己全臉都想要做，不過僅能做一項，就是「切眉」。

▲法喬醫美診所舉辦尾牙，大獎是任選一項醫美手術，費用由診所負擔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲診所的麻醉師抽中了100u的免費原廠肉毒，開心振臂喊萬歲 。（圖／記者吳奕靖攝）

沒有第一大獎，還有一個特別獎，就是免費施打100u的原廠的肉毒桿菌，價格也破萬，抽中的是院內的麻醉師，年近50歲的她說：「持續都在使用，要好好照顧自己。」

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