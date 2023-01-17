　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衝浪男手術後「腳掌抬不起來」嚇壞...以為神經被切斷！真相曝光

▲垂足。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張先生做完腰椎手術後，腳掌卻抬不起來。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子衝浪後，發現右小腿外側、臀部疼痛，檢查後發現椎間盤破裂壓迫到神經，沒想到做完腰椎手術後，雖改善小腿疼痛，但腳掌卻抬不起來，呈現「垂足」的狀態，他嚇壞了，以為醫師切斷他的神經，輾轉到他院檢查後，發現合併有腓神經壓迫造成，讓他鬆了一口氣。

收治病例的七賢脊椎外科醫院微創脊椎外科蔡東翰副院長表示，50歲的做完腰椎手術後，小腿的疼痛明顯改善，只剩下麻木感，腳掌卻翹不起來，呈現「垂足」狀態，行走時腳會拖到地板。張先生嚇壞，擔心的表示「當時醫生是不是把我的神經傷到了」。後續轉至七賢脊椎外科醫院檢查，發現張先生合併有腓神經壓迫造成，讓他鬆了一口氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲七賢脊椎外科醫院微創脊椎外科蔡東翰副院長。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲七賢脊椎外科醫院微創脊椎外科蔡東翰副院長。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡東翰表示，張先生膝蓋肌腱反射正常，麻木的位置主要分布於小腿及腳背，因症狀是發生在衝浪後，而衝浪是非常需要下盤的力量，特別是小腿的肌肉長時間處於內旋緊繃的狀態，因此強烈懷疑是腓神經同時受到壓迫，經超音波掃描，患側的腓神經確實比較腫脹。

蔡東翰說，因病人垂足及運動功能受損，建議做腓神經鬆解術手術，且這項手術並不複雜只要局部麻醉下進行，耗時半小時左右就可以完成，後續病人也能較快恢復日常生活。

▲蔡東翰副院長指出腓神經位置。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡東翰副院長指出腓神經位置。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡東翰指出，腓神經是一條混合型的神經，包含了感覺神經以及運動神經，主要掌管小腿外側及腳掌的感覺功能以及腳踝，腳趾頭往上翹的運動功能，所以當受到壓迫會造成小腿外側的疼痛麻木甚至垂足，而這樣的症狀跟腰椎第五對神經根受到壓迫或者病變造成的症狀是高度重疊的。

蔡東翰強調，若民眾遇到這種情形，可以利用簡單的膝蓋肌腱反射來做區別。如果是腰椎第五對神經跟受到壓迫造成的垂足，往往會合併膝蓋的肌腱反射的減弱或消失；反之，如果是單純腓神經壓迫造成的垂足，膝蓋的肌腱反射反而是正常沒有改變。而若遇到相關症狀不用驚慌，一定要找專業醫師門診耐心諮詢。

ET快訊
戴維斯爆「婚後性情大變」前妻申請保護令提告！　球團回應了
知名藝人直播自彈自唱　畫面衝出「一團肉色」遭粉絲截圖提告
中國製螺螄粉盯上新北工廠！　查獲4305公斤走私貨
「螺螄粉是違法走私」　王美花：實體跟電商都要下架
無罩散步巨乳師！PO淫片喊「要壞掉了」　學生妹野外露奶...
快訊／殺人車禍釀2死1重傷！　「奪命光頭」收押禁見
高雄提前發紅包！「選這項」最高爽領1萬500元
醫師娘好辣！醫偕妻上節目「美貌炸裂全場」　粉絲讚：像邵雨薇
獨／一聽「收押禁見」嚇壞　醫院副院長母親遭詐5000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

全球前20大「最安全航空公司」　長榮連續10年獲獎再奪第9名

衝浪男手術後「腳掌抬不起來」嚇壞...以為神經被切斷！真相曝光

中華快遞過年前擬「罷工」　交長喊話支持加獎金「月底開董事會」

華航遭勒索個資外洩！交長曝「2種可能」：等待調查結果中

不滿低薪！台鐵產工衝交部抗議　交長：營運好「第二波加薪」

交長「還沒接到內閣改組通知」　王國材否認轉任華航董座！

高雄提前發紅包！「選這項」最高爽領1萬500元　入帳時間曝光

醫師娘好辣！醫偕妻上節目「美貌炸裂全場」　粉絲狂讚：像邵雨薇

凍齡女神擋泥板成絕響！網哭：為我們擋下多少泥濘

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

汽車夜間行駛忘開大燈　善心騎士用手勢暖提醒

帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

全球前20大「最安全航空公司」　長榮連續10年獲獎再奪第9名

衝浪男手術後「腳掌抬不起來」嚇壞...以為神經被切斷！真相曝光

中華快遞過年前擬「罷工」　交長喊話支持加獎金「月底開董事會」

華航遭勒索個資外洩！交長曝「2種可能」：等待調查結果中

不滿低薪！台鐵產工衝交部抗議　交長：營運好「第二波加薪」

交長「還沒接到內閣改組通知」　王國材否認轉任華航董座！

高雄提前發紅包！「選這項」最高爽領1萬500元　入帳時間曝光

醫師娘好辣！醫偕妻上節目「美貌炸裂全場」　粉絲狂讚：像邵雨薇

凍齡女神擋泥板成絕響！網哭：為我們擋下多少泥濘

春節吃美食試手氣！燒肉同話滿額可抽曼谷機票　這一鍋送雙人套餐券

金曲歌手爆2度呼麻被抓！　公司證實「已勒戒」曝他真實心聲

何妤玟頭痛多年「MRI結果曝」！　頸椎壓迫致3症狀：好險不是腦瘤

台南科技公司暗夜爆炸　「4樓破大洞」鐵器碎片噴滿街...影像曝

尼泊爾機師疑陷入「空間迷向」！　專家曝：恐是飛行員誤判釀墜機

火鍋店菜品「豹紋章魚」他問卦能吃嗎？PO圖眾人嚇傻：可毒死26人

2023日本退稅攻略！赴日購物前必知8件事　最高省17%優惠券先存

女營養師「連跑150天馬拉松」創紀錄　磨破10雙鞋！完賽只想睡大覺

帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

「美國把台灣變地雷島」　賴士葆反布雷：未來進巷戰將生靈塗炭

印度「媽寶新郎」吸母乳　開放賓客拍照網友看傻

生活熱門新聞

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

台積電員工揭「內部3風氣」　讓她深感痛苦

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

更多熱門

相關新聞

台南、北高雄海巡春節威力掃蕩護國境

台南、北高雄海巡春節威力掃蕩護國境

春節將屆，為維護台南及北高雄海域治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，於1月14日至16日，由海巡署第六巡防區指揮部統合南部分署第11岸巡隊、偵防分署台南查緝隊、北門查緝隊及艦隊分署第四海巡隊等單位，進行春節威力掃蕩護國境。

尾牙大獎「任選整形部位」正妹羨慕喊捐　阿北Say No

尾牙大獎「任選整形部位」正妹羨慕喊捐　阿北Say No

秀泰影城連3年高雄拓點　周邊房價最低1字頭可入手

秀泰影城連3年高雄拓點　周邊房價最低1字頭可入手

高雄女騎車被尾隨　噁男：做愛做的事情

高雄女騎車被尾隨　噁男：做愛做的事情

前女友房間有裸男！醋男怒持鋁棒狂K

前女友房間有裸男！醋男怒持鋁棒狂K

關鍵字：

高雄七賢脊椎外科蔡東翰衝浪腓神經垂足

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

即／威力彩頭獎5.2億開出！獎落苗栗

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面