衝浪男手術後「腳掌抬不起來」嚇壞...以為神經被切斷！真相曝光

▲張先生做完腰椎手術後，腳掌卻抬不起來。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子衝浪後，發現右小腿外側、臀部疼痛，檢查後發現椎間盤破裂壓迫到神經，沒想到做完腰椎手術後，雖改善小腿疼痛，但腳掌卻抬不起來，呈現「垂足」的狀態，他嚇壞了，以為醫師切斷他的神經，輾轉到他院檢查後，發現合併有腓神經壓迫造成，讓他鬆了一口氣。

收治病例的七賢脊椎外科醫院微創脊椎外科蔡東翰副院長表示，50歲的做完腰椎手術後，小腿的疼痛明顯改善，只剩下麻木感，腳掌卻翹不起來，呈現「垂足」狀態，行走時腳會拖到地板。張先生嚇壞，擔心的表示「當時醫生是不是把我的神經傷到了」。後續轉至七賢脊椎外科醫院檢查，發現張先生合併有腓神經壓迫造成，讓他鬆了一口氣。

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▲七賢脊椎外科醫院微創脊椎外科蔡東翰副院長。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡東翰表示，張先生膝蓋肌腱反射正常，麻木的位置主要分布於小腿及腳背，因症狀是發生在衝浪後，而衝浪是非常需要下盤的力量，特別是小腿的肌肉長時間處於內旋緊繃的狀態，因此強烈懷疑是腓神經同時受到壓迫，經超音波掃描，患側的腓神經確實比較腫脹。

蔡東翰說，因病人垂足及運動功能受損，建議做腓神經鬆解術手術，且這項手術並不複雜只要局部麻醉下進行，耗時半小時左右就可以完成，後續病人也能較快恢復日常生活。

▲蔡東翰副院長指出腓神經位置。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡東翰指出，腓神經是一條混合型的神經，包含了感覺神經以及運動神經，主要掌管小腿外側及腳掌的感覺功能以及腳踝，腳趾頭往上翹的運動功能，所以當受到壓迫會造成小腿外側的疼痛麻木甚至垂足，而這樣的症狀跟腰椎第五對神經根受到壓迫或者病變造成的症狀是高度重疊的。

蔡東翰強調，若民眾遇到這種情形，可以利用簡單的膝蓋肌腱反射來做區別。如果是腰椎第五對神經跟受到壓迫造成的垂足，往往會合併膝蓋的肌腱反射的減弱或消失；反之，如果是單純腓神經壓迫造成的垂足，膝蓋的肌腱反射反而是正常沒有改變。而若遇到相關症狀不用驚慌，一定要找專業醫師門診耐心諮詢。