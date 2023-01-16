嘉邑行善團助學金擴大受獎114名　績優弱勢生逆境追夢

▲嘉邑行善團助學金助114名優秀弱勢生逆境追夢 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉邑行善團為扶助弱勢家庭學子，推動「善因種子助學計畫」15日舉辦頒贈儀式，期待在社會善心人士的幫助下，學子們可以成為傳遞善因的種子，未來回饋社會帶動良善的循環。市長黃敏惠也出席一同勉勵獲獎學子們，本次共有來自全國各大學院校114名優秀學子獲獎，總計核發金額為266萬元。

黃敏惠市長表示，感謝嘉邑行善團長久以社會服務與慈善活動為核心宗旨，結合群眾力量幫助弱勢，近年推動「善因種子助學計畫」，提供遭逢變故家庭的大學生每人2至5萬助學金，今年擴大受獎名額到114名，帶給更多亟需幫助的學子實質幫助，也是在世間散播善因種子，希望他們有朝一日也能幫助別人，讓正向善念能夠循環不息。

黃敏惠感佩獲獎學子們不畏懼艱難、努力向上的精神，即使環境並不如人意，道路崎嶇難行，但仍勇於面對挑戰與挫折，鍛鍊一顆勇敢向前、永不放棄的心，譜出屬於自己的生命樂章，迎向美好的未來。她更鼓勵各位學子們「生命影響生命」，期待同學們未來在各行各業發光發熱，並且積極回饋社會，讓善因種子成長茁壯，善因循環永續不斷。

▲黃敏惠市長親勉勵學子「生命影響生命」 盼形成善因循環 。（圖／記者翁伊森攝）

活動上也安排受獎同學分享得獎心得，其中阮同學來自越南依親來台念書，儘管離鄉念書遭遇了許多不為人知的辛苦，她仍抱持積極樂觀的心境面對這些挑戰；另一位陳同學則分享自己從小家境艱難，經常靠教會及慈善團體救助才能生活，也因此十分感謝一路上曾經幫助過自己的人，現在他積極走進偏鄉幫助、服務弱勢孩子們，希望用自己的力量回饋社會，發揮自己的價值；還有一位林同學就讀醫學系，高中時因母親重病家計陷入困難，艱辛的求學路上接受了許多援助得以繼續升學，期待自己未來成為醫生後能夠奉獻社會，繼續將愛傳下去，幾位同學的心得分享激勵人心，獲得滿堂彩，氣氛感動溫馨。

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志表示，嘉邑行善團58年來勵行造橋鋪路、施棺及貧困扶助的志業工作，深切體認經濟弱勢家庭的優秀學生在教育資源上的匱乏。所以自110年開始推動善因種子助學計畫，提供遭逢變故家庭的大學學子，每人2至5萬元的助學金，實施迄今，已有302位學生獲獎，累計金額達719萬元。今年更適逢新冠肺炎疫情衝擊，有感於社會需幫助的家庭增加，在理監事會的同意下，將受獎名額倍增，讓更多亟需幫助的學子，在其求學之路帶來希望並獲得實質的助益！這也是為世間土壤埋入一顆顆善心的種子，希望受獎學子有朝一日，也能成為別人的貴人，讓心中的善念，薪火相傳。

嘉義市嘉邑行善團表示，過去曾獲得「善因種子助學計畫」幫助的學子不僅在校表現優異，對未來也都有所期許，就讀中山大學的育玟(化名)對金融領域有興趣，部份獎學金拿回去做爸爸的醫藥費，其餘則用來準備金融專業證照，希望未來能順利取得特許金融分析師資格，改善家裡環境。於南部就讀大學的偉宥(化名)從小在育幼院長大，課業中積極學習之外，平日則主動做志工服務，他希望未來生活穩定，也能像行善團堅持的善念一樣，奉獻己力，幫助社會上相同遭遇的小朋友，將「善的循環」延續下去。