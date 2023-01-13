台東金峰鄉春季賞紅藜　部落旅遊正夯

▲金峰鄉公所於13日舉辦112年紅藜季「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

紅藜，植物界穀類紅寶石，每年3月至4月紅藜轉紅如花綻放於部落，台東縣金峰鄉為推廣紅藜，及鼓勵鄉民能研發多元紅藜食（實）用方式，達到提倡健康飲食，帶動農業及觀光產業發展，金峰鄉公所特於13日舉辦112年紅藜季「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。





台東縣縣長饒慶鈴表示，縣府近年積極在南迴地區推廣紅藜、小米及洛神等作物，尤其紅藜季自110年舉辦以來，色彩繽紛的南迴紅藜田成為超夯網美拍照打卡景點，今年金峰鄉擴大辦理紅藜季活動，在鄉內種植大面積紅藜地景，邀請遊客在紅藜轉紅結穗的季節，閤家遊玩體驗金峰紅藜之美。

鄉長蔣爭光指出，小米、洛神及紅藜為金峰鄉農產三寶，也是金峰鄉主要特產經濟作物，其中，被譽為是穀物界「紅寶石」的紅藜種植面積約30公頃，僅次於洛神跟小米，目前已進入產季，公所積極拓展銷售通路，以及舉辦系列活動，希望帶動地方發展。

今年度紅藜季系列活動包含22日起至28日首場之春節嘉蘭溫泉市集活動、3月18日之主題活動、2月至4月文化食農體驗遊程，邀請大家一起認識饗食紅藜美食、體驗紅藜文化之美、享受紅藜地景之漫遊。