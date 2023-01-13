關山警「攔截圍捕演練」場面逼真　阿嬤嚇一跳：驚死郎！

▲關警「攔截圍捕演練」，阿嬤突然看到大批警察，受到驚嚇的說「驚死郎」！之後在員警說明及攙扶下離開郵局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節將近，台東縣警察局關山分局為預防搶案發生及讓行員熟悉通報與自我防衛等作為，12日於鹿野郵局實施防搶演練，副分局長温綮騫全程坐鎮指揮，全員均落實演練SOP程序；此次演練因員警都全副武裝，而且過程又逼真，為避免嚇到至郵局洽公民眾及路人，該分局特出動「立式大型LED跑馬燈」，打上「攔截圍捕演練」字樣提醒民眾，但有位阿嬤突然看到大批警察，受到驚嚇的說「驚死郎」！之後在員警說明及攙扶下離開郵局，讓演練順利圓滿完成！

▲關警「攔截圍捕演練」場面逼真。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「有搶劫」！關山警察分局勤務指揮中心接獲鹿野郵局報稱「有一名歹徒持槍搶劫新臺幣5萬元，請派員前來處理」！鹿野分駐所所長徐俊煜接獲通報，隨即率員飛馳趕往封鎖現場，同時轉報偵查隊，並循「三線通報」將狀況轉報副分局長温綮騫，過程一氣呵成、迅速確實！隨後抵達的偵查隊，在現場對職員進行訪查，同時「勘察採證小組」也至現場採證，並依據職員所描述歹徒特徵、作案車輛、車號及逃逸方向，立即通報各分駐(派出)所組成的警網，前往攔截點實施「攔截圍捕」；另有搜捕組實施追捕，在發現歹徒車輛後，立即以無線電通報勤務指揮中心並尾隨監控，最終在台9線四維段與攔截圍捕組合警力成功攔截，當場將車上1名歹徒逮捕上銬，並起出贓、證物，順利完成這場逼真的攔截圍捕演練！

關山警察分局表示，藉由本次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心；另「112年加強重要節日安全維護工作」自1月1日22時起至1月30日24時止實施，為期30日；期間有提供大筆現金存(提)款護鈔及舉家外出簽巡等服務，請民眾多加利用。