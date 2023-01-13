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太幸運！派出所前爆胎　都蘭熱心女警立馬協助更換

▲派出所前爆胎，女警立馬協助更換。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲派出所前爆胎，女警協助更換。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局都蘭派出所警員，於日前聽到派出所前，有一車輛發出巨大爆炸聲響，過去查看後發現有一位黃姓民眾駕駛之自小客車爆胎，已無法繼續行駛，爆胎後車輛位置剛好就在都蘭派出所前，警員為避免後方車輛未注意易造成交通事故，故迅速搬來交通錐放在車輛後方，並協助更換備胎。

因東河鄉都蘭轄內無營業之汽車維修業者，警員在陪同黃民檢視車況後，發現右後方輪胎已損壞需要更換，所幸車上留有一顆備胎，警員二話不說就立刻至所內攜帶修車工具，迅速俐落的協助黃民更換輪胎，讓車輛得以繼續行駛。黃民表示還好有警察的協助，最後能順利更換輪胎繼續上路，也讓他對於修車只限於男生的觀念徹底改變。

▲派出所前爆胎，女警立馬協助更換。（圖／記者楊漢聲翻攝）

成功分局表示，本轄台11線從南到北全長將近80公里且路途中多屬偏鄉社區，若車輛故障拋錨尋求業者道路救援時常緩不濟急。用路人若要行駛該路段，出發前務必檢查五油三水、輪胎胎壓與車頭(尾)大燈均正常後才出發。若在該路段遇到車輛拋錨，請儘可能將車輛靠邊停放路側安全處，在前方路段以三角警示牌、三角錐或其他可發亮(反光)標示示警，並至安全處撥打道路救援業者電話或110尋求協助，以策安全。

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