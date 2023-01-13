春節長假何處去？台東大地藝術系列作品　打造無牆美術館

▲台東大地藝術系列作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

今年農曆春節10天連續假期，即將迎來疫情解封後的第一波報復性旅遊，不只國際觀光熱絡起來，長期積蘊的國內觀光量能，也會在此波難得的長假中爆發，台東縣近年積極營造「台東大美術館」的理念下，打造出獨特綿長的大地藝術，包括有東海岸大地藝術季（台11線）、縱谷漂鳥197（197縣道）及南迴藝術季（台9線），年節想來點不一樣的旅行？就來台東，所有的裝置藝術觀光景點、網美打卡點都會是與家人朋友們同遊的目的地。



自2017年啟動的大地藝術季（包括東海岸大地藝術節、縱谷漂鳥197及南迴藝術季），至今已累計120件藝術作品，展現創新的新視界，不僅深耕地方豐富多元性的區域面貌，更將縣內自然景觀、海岸地貌、部落文化、歷史傳統等在地基礎與藝術、文化結合，更讓藝術創作的影響力，深入這片太平洋岸沿線的山海地貌中，增添了無數的創意想像。





縣長饒慶鈴表示，台東的山海美景形塑出許多專屬藝文活動品牌，秉持藝術平權理念，積極推動藝術下鄉，冀望打造台東成為一座大美術館，讓藝術不再只存在美術館裡，而是融入台東每個角落及每一位鄉親的生活中。

文化處指出，超過百組的國內外藝術創作團隊都不約而同地齊聚在這片山海地域中，以對人文、土地的感念及想法，轉譯成獨特的地景藝術作品，分散在這片廣闊的自然領域中。也因為豐沛的地景藝術能量，迸散出藝術與土地之間的對話，讓這片緊臨太平洋的海岸山脈及其腹地，展現出更異於丘陵平原的人文氣息，伴隨著地景藝術作品所衍生的藝文活動（如月光海音樂會、最美星空音樂會等等），更吸引無數民眾前仆後繼地東漂朝聖。