台東年節前舉辦緊急救災救護演練　營造優質旅遊環境

▲台東縣政府舉辦觀光遊樂業緊急救災救護演習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為迎接春節旅遊及疫後觀光熱潮，台東縣政府特別在台東原生應用植物園，舉辦觀光遊樂業緊急救災救護演習，模擬演練當園區發生大規模民眾食物中毒、燒燙傷、休克等多元緊急意外情境，萬一意外突然發生，確保觀光遊樂業人員有能力立即應變、進行救護，爭取救護車抵達前黃金救援時間，期保障遊客生命安全。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有純淨自然優美的環境，向來是民眾春節觀光旅遊首選，因應去年地震頻繁發生，縣府特別對全縣觀光遊樂安全環境進行檢視，不但為從業人員舉辦地震避難及救難講習，增強從業人員救護軟實力，全面優化縣內觀光遊樂業緊急救護能量，並於日前完成實際演練大型緊急救災救護演習，演練人員認真執行演習中各項任務，迅速熟練進行通報、編組、行動，將救護情境所需的緊急應變程序和救護能力執行到位。

交觀處代理處長江慧卿指出，在春節及疫後觀光人潮湧進前，舉辦一系列教育訓練課程及此次大型救護演練，讓從業人員有足夠的專業知識及技能，來應對遊客常見的內科急症及創傷患者的包紮處理。

此次演練是針對觀光遊樂業者台東原生應用植物園可能實際遇到的緊急情況來做救護演練，提升現場從業人員在面對緊急救護需求情況時，有能力立即處理，為民眾的旅遊安全做好萬全準備。