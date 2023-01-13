高嘉瑜被炎上！周玉蔻喊「爽」　蘇巧慧妙回：不能多說話但長見識

▲周玉蔻、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲「下台」、「背骨魚」等語。對此，日前曾罵高嘉瑜「貝戈戈」的資深媒體人周玉蔻，12日晚間也透過臉書發文直呼「爽」，而在政見發表會中擔任主持人的蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧則於該則貼文下方留言道，「當主持人不能多說話，但今天真是長見識。」

高嘉瑜昨日出席「向黨員報告政見發表會」時，一進場就遭到綠營支持者喝倒彩，並大罵「下台」、「背骨魚」等，直到賴清德進場後，罵聲才逐漸停止。而當主持人蘇巧慧介紹到場立委高嘉瑜時，又引發台下民眾陣陣罵聲，蘇巧慧則緩頰道，「民進黨傳統是大鳴大放，每個意見都是往前進動力，大家在這裡可以暢所欲言。」

曾在廣播節目中大罵高嘉瑜「貝戈戈」的周玉蔻，昨晚也在臉書發文直呼「爽」，蘇巧慧則在該貼文下方留言問「蔻姊是看了今天晚上黨員座談的直播嗎？」周玉蔻說「是啊！開心極了，公道自在人心，有你真好」，蘇巧慧又回「謝謝蔻姊，當主持人不能多說話，但今天真是長見識」，周玉蔻則回「熱血沸騰，你的表現很棒」，更讚蘇巧慧有「沈穩大將之風」。

對於兩人對話，有網友留言表示「委員辛苦了，今晚真不容易主持，大家都想發言（洩）」、「開心，吐了一口怨氣」、「我們都知道蘇院長有多辛苦了，請告訴他我們一直替他加油喔」、「委員主持的很棒」、「這場蔻姐沒被民進黨邀請來，很可惜！不然您會罵她更兇」、「真正的民意已經公開展現出來，等著看賴主席要不要處理了」。