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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為鋼鐵綠粉洗臉高嘉瑜？　媒體人警告賴清德：中間選民恐越跑越遠

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委高嘉瑜12日出席副總統賴清德舉辦的「向黨員報告」說明會，遭到現場支持者嗆聲「下台」、「背骨魚」等語，火爆場面被外界比喻為「現場版炎上」。對此，媒體人張禹宣質疑，民進黨現今所流失的選票，到底是台下那些死忠的長輩們，還是連到場都不屑一顧的年輕人？賴清德為了安撫綠粉而洗臉高嘉瑜，恐怕讓中間選民越跑越遠。

張禹宣13日表示，他看完民進黨支持者「炎上」高嘉瑜後不禁疑惑，民進黨現今所流失的選票，到底是台下這些白髮蒼蒼的死忠長輩們，還是連到場都不屑一顧的年輕人？賴清德作為民進黨主席，明知高嘉瑜、王世堅都是基於社會現況而早早提出質疑的烏鴉而非馬後炮，卻為了安撫鋼鐵綠粉，當面洗臉高嘉瑜，痛批「賴清德的這段話才是『沒用該少說的話』。」

張禹宣認為，賴清德必須思考他說的「沒用的話該少說」、「不是事實的攻擊絕不容忍」話，傳遞到真實社會中，給中間選民與年輕人什麼樣的觀感與訊號，難道行政院長蘇貞昌支持度掉到30%不是事實？發放現金不是民意？稅收超徵沒受到社會譴責？黑金、網軍、建設浮濫、弊端叢生不是事實？

「無法檢討真正源頭的蔡英文，不該打自家小孩讓死忠仔出氣。」張禹宣強調，若將同一批人馬換到隨機抽樣的年輕人場合，被噓的百分之百不是高嘉瑜也不會是何志偉，而是賴清德。民進黨內義和團式的炸鍋只會讓中間選民越跑越遠，賴清德的起手式如果是要擁抱鋼鐵綠粉、脫離社會現實，那2024總統大選真的是想太多了。

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