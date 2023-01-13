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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳蘇系不滿鄭文燦入閣動作大　蘇巧慧：見縫插針、笑笑就好

▲▼立委蘇巧慧堵訪 蘇貞昌去留 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期內閣改組聲浪大，前桃園市長鄭文燦被點名接任副閣揆，更有媒體報導，蘇系不滿鄭文燦卸任後動作頻頻。對此，民進黨立委蘇巧慧13日受訪時表示，今天早上看到報紙才跟鄭文燦通電話，兩人感想都是哈哈大笑，這種見縫插針的文章笑笑就好。

對於有媒體報導蘇系對鄭文燦不滿，蘇巧慧表示，今天早上看到報紙才跟鄭文燦通電話，兩人感想都是哈哈大笑，跟鄭文燦的信任非一朝一夕，都是為國家在努力，這種捕風捉影、見縫插針的文章都習慣了，笑笑就好。

媒體追問有跟鄭文燦談到接副閣揆？蘇巧慧表示，我的層級怎麼會跟他談到接副閣揆？組閣是總統職權，未來不管誰當閣員都是院長權限，自己跟鄭文燦就是前輩、學長，不會談到這個。

媒體追問，近期黨內有一些對蘇貞昌送暖的聲音，但較少慰留？蘇巧慧表示，自己聽到的聲音各種都有，該檢討的都會檢討，昨天黨員大會也聽到對院長這幾年的肯定，非常感謝。

蘇巧慧指出，這幾年如果台灣是一個戰隊，院長就是破風手、總統是奪標手，兩人互相信任、默契合作才能衝破一關又一關，破風手有應該要承擔的責任、困難也很多，如果新一代人願意、有能力擔任破風手角色，他非常非常樂見。

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