「民進黨煎鮪魚」！　黃暐瀚反諷：手起刀落2024穩贏

▲民進黨員「指臉狂罵嗆下台」31秒火爆片瘋傳，高嘉瑜笑揮手走完全程。（圖／翻攝臉書）



實習記者李密／台北報導

副總統賴清德昨（12）日在劍潭舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜出席後卻遭現場支持者、黨員狂嗆「下台」、「背骨魚」，立委何志偉致詞時台下更是喊叫聲不斷。對此，媒體人黃揚明以「煎尾吳郭魚」形容台北市議員王世堅、何志偉、美麗島電子報董事長吳子嘉、前立委郭正亮、高嘉瑜等人是民進黨戰犯；媒體人黃暐瀚更表示，民進黨要贏2024一點也不難，立刻開除「煎鮪魚」就穩贏。

高嘉瑜時常因想法、觀念及認同與黨內不同，做出評論黨的發言，讓許多綠營支持者不滿。12日高出席黨主席政見發表會時，被現場大批民進黨員當面狂嗆「下台」。同樣遭罵的何志偉致詞時回應已聽到大家心聲，不料又遭嗆「有嗎」，現場氣氛火爆。

對此，黃揚明以「煎尾吳郭魚」形容民進黨戰犯組合王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜；黃暐瀚也在臉書表示「民進黨堅偉瑜，鮪魚煎的好，美味忘不掉！堅偉瑜不除，綠基層不服。」他說，看完賴清德北市基層黨員座談會之後恍然大悟，民進黨要贏2024，一點不難。把王世堅、何志偉、高嘉瑜，手起刀落，立刻開除，2024就穩贏了，反正去年1126民進黨會輸，都他們幾個害的，除掉就沒事了。



黃暐瀚表示，事已至此，還不快殺？殺完一路順暢，一馬平川，一路贏到2024。「好鮪魚，不煎嗎？煎下去就對了。」原來盲目與無知，僅一線之隔。