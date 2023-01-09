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新北農漁民長者健檢升級　加開「癌症篩檢」顧健康

▲新北農漁民長者健檢升級 加開「癌症篩檢」顧健康。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農漁民長者健檢升級，加開「癌症篩檢」顧健康。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局因應高齡化趨勢並體恤農漁民長者職業健康，提供農漁民長者優質健康照護，因應癌症為國人十大死因，本次新增癌症篩檢，新北市副市長劉和然今（9日）到新北市立聯合醫院三重院區訪視，於年節前關心農漁民長者健康檢查情況，並與長者一同體驗促進血液循環、放鬆肌肉的樂活舒筋操，期盼長者健檢後回家也能持續動健康。

為了照顧農漁民長者，新北市農業局持續辦理全國唯一「新北市農漁民長者免費健康檢查」，本次除提供專車接駁到院檢查服務，還擴大提供全市到點檢查服務，推出多元檢查方案供長者選擇，去年度試辦4處農漁會到點檢查服務，本次將到點檢查服務擴及全市30處農漁會，方便長者就近檢查，凡是農漁會長者有基礎檢查需求，即安排專業健康檢查團隊前往農漁會提供服務，積極為農漁民長者健康把關。

▲新北農漁民長者健檢升級 加開「癌症篩檢」顧健康。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然於年節前關心農漁民長者健康檢查情況。

農業局表示，經過多年健檢累積的經驗，特別針對農漁民長者常見健康問題，如高血壓、肌耐力衰弱、心血管疾病等健康功能異常，規劃市值超過1萬2800元的八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、癌症篩檢、肺部電腦斷層、醫師理學檢查以及廣受好評的心血管鈣化指數分析等項目。

農業局長李玟表示，近期天氣寒冷容易引發心血管相關疾病，透過血液生化檢查的心臟病風險指數及心血管鈣化指數分析等完善檢查，此外，因應癌症為國人十大死因之首，本次新增癌症篩檢，檢查項目特別納入國人罹患癌症死亡率二、三名的肝癌、大腸癌及癌王胰臟癌檢查等，同時搭配低劑量肺部電腦斷層，檢查癌症死亡率之首的肺癌，讓長者及早瞭解身體狀況，以高品質的檢查服務，使農漁民長者邁向更健康的生活。

▲新北農漁民長者健檢升級 加開「癌症篩檢」顧健康。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然與長者一同體驗促進血液循環、放鬆肌肉的樂活舒筋操。

先前參加長者健檢的李姓農友指出，幸虧兩年前接受低劑量肺部電腦斷層檢查，及早發現早期肺癌徵狀，經過醫院及時安排腫瘤切除等專業治療，現在定期追蹤身體狀況，才有好體力繼續耕種打拚。也來參加此次檢查的新莊區農會理事長蔣國川表示，很感謝市府每年用心提供健檢服務，不但有專車接送，還提供營養健康的餐點，檢查完畢後醫院也會到農會發放報告書，並由醫生親自解說及提供健康諮詢，讓農漁民長者覺得揪甘心。

副市長劉和然表示，新北市就是要做大事，讓市民朋友安居樂業，市府會持續作為市民朋友堅實的後盾，除了促進農漁業蓬勃發展，讓農漁友能夠安心從農之外，守護農漁友的身體健康更是重中之重的任務，唯有農漁民健康，才能打造農業健康市，鼓勵農漁民長者向所屬農漁會報名健檢顧健康。

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