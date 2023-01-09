不肖寵物業者「假送養真買賣」　新北動保處籲直接通報檢舉

▲不良寵物業者以低於市價販售生病犬貓。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處近日接獲民眾通報，有不肖寵物買賣業者，以「購買寵物食品、用品，免費認養品種犬貓」的經營手法牟利，該犬貓健康狀況不佳，致後續消費糾紛不斷，在南部引起軒然大波並遭廢證，動保處表示，店家以免費認養品種犬貓為噱頭，吸引消費者上當，呼籲民眾勿貪小便宜，應直接向當地主管機關檢舉，共同杜絕「假送養，真買賣」販售情事。

動保處表示，不良寵物業者以低於市價販售生病犬貓，再鼓吹消費者購買大量營養品、飼料等，造成消費糾紛不斷；消費者購買之犬貓體弱多病，即依買賣契約將生病犬貓送回店家醫療；該業者卻為節省醫療費用，未將生病犬貓送醫，放任犬貓病死，已違反動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物之規定。

近日有業者銷售手法升級，推出購買寵物食品、用品，免費認養無健康證明品種犬貓，意圖規避特定寵物業管理辦法規範，消費者更無保障，免費認養來源不明且無健康證明犬貓，民眾帶回後犬貓常常生病，需負擔昂貴的醫療費用，致消費糾紛頻傳，民眾求訴無門，動保處呼籲民眾勿貪小便宜，以免吃大虧。

動保處指出，犬貓屬於特定寵物，依據動物保護法第22條規定，經營特定寵物之繁殖、寄養或買賣需取得特定寵物業許可證。民眾購買犬貓應選擇口碑良好的合格店家，並檢查許可證是否懸掛於店內明顯處，是否在有效期限內，犬貓是否標示來源繁殖場證號、品種、出生日期、性別、毛色、晶片號碼等資訊；是否提供寵物健康證明；有無施打疫苗、驅蟲記錄；是否使用新北市特定寵物買賣定型化契約書，都可做為評估店家方式。

民眾購買寵物時，可要求業者先將寵物帶到動物醫院檢查，確認動物健康無虞，再簽訂購買契約，避免接收來源不明犬貓，這些犬貓通常隱藏疾病，照顧起來勞神又傷財。民眾在免費認養犬貓前應審慎評估所購買飼料或用品是否超出市場行情，發現不法情事應通報當地主管機關進行查核。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，少部分不守法店家，利用民眾貪小便宜心理，以販售寵物鮮食、飼料，免費領養生病或瑕疵動物，後續一定會產生消費糾紛，公會將協助宣導業者不要心存僥倖，以免違法受罰波及寵物產業。

新北市獸醫師公會簡子寧表示，評估健康犬貓有下列方式，可觀察動物精神活力狀況；眼睛明亮清澈，無任何分泌物；耳朵應乾淨無分泌物、無臭味及紅腫；嘴巴應口氣清新，牙齦應呈粉紅色，嘴巴與嘴唇應無潰瘡或腫塊；鼻應濕潤；毛色應潔淨並有光澤；皮膚無結痂嚴重掉毛；肛門乾淨無沾黏糞便。

動保處長楊淑方表示，經營犬貓寵物買賣業者，其寵物來源，應由取得許可證之寵物繁殖場或寵物買賣業者供應之；並應於完成晶片植入後，始得買賣或轉讓他人；以販售飼料用品之名換賣問題寵物恐已違法，提醒業者勿抱持僥倖心理，以免受罰，民眾若發現有非法行為，可立即通報1999市民熱線或動保處聯絡專線：02-2959-6353通報處理。