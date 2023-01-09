　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國中學妹告白「愛你23年」　人夫衝動離婚秒後悔…妻求償吞敗

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲新北人妻指控，丈夫與高中學妹外遇要和她離婚，沒2個月又後悔，回到她身邊與她再婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻指控，結婚11年的丈夫突然向她提離婚，還明說離婚是為了和中學時期的學妹小欣(化名)在一起，結果兩人離婚不到2個月，丈夫就後悔回來求她復合。兩人再婚後，她每每回想這件事，仍氣到睡不著覺，遂提告對小三求償100萬。全案審理時，人夫出庭作證因學妹向他告白已經「愛他23年」，他才一時糊塗離了婚，但法官認為僅是人夫單方面說法，因證據不足，判妻子敗訴。

妻子主張，小欣於2014年主動透過臉書連絡丈夫，並相約一起吃飯，當時就已知道丈夫有家庭。根據丈夫手機google定位紀錄，丈夫與小欣從2021年8月21日起共同出遊高達10次，甚至有一同看電影、上摩鐵的紀錄。小欣還說在學生時期就深愛丈夫，挑撥丈夫說「你要離婚我們才能光明正大在一起」，而後丈夫真的於同月26日向她提出離婚，並明確表示想和小欣在一起，她大怒之下也同意簽字，結果不到2個月丈夫就後悔了，回來找她重修舊好，兩人又在同年10月再次結婚，只是她每每想到原本美滿的家庭被破壞，就痛苦到睡不著覺，因而提告向小欣求償100萬。

全案審理時，小欣表示與人夫曾為中學同校校友，畢業20餘年後因人夫主動才聯繫上，而人夫是因妻子外遇才離婚，和她沒有任何關係。且前年他妻子就從臉書傳訊息給她朋友和同事，造謠她「勾搭人夫」，還揚言「爆料公社我會登上去」，經她報案後已起訴，他妻子因而更加惱羞成怒，再度提告誣陷她。

法官審理後，認為妻子提出「丈夫的手機google定位紀錄」等證據，皆無法證明兩人有不當交往。人夫雖出庭作證，表示從他高中時就認識當時僅國三的小欣，兩人後來再聯絡上，出遊時「感覺是一般情侶出遊的感覺」，且小欣「常常跟我說愛我，她從國三開始就跟我告白」，甚至表示離婚的原因是因小欣「用話語表示愛我23年」，讓他一時糊塗才離婚。但經檢視相關證據，法官認為此案是因為人夫主動聯絡小欣而起，小欣雖不否認曾應邀出去3次，但仍無法證明她有回應人夫的追求並發展婚外情，因證據不足，判妻子敗訴，全案還可上訴。

ET快訊
快訊／富邦悍將教練團　完整陣容公布
快訊／又1人被押！　賄選案情擴大
提前開放領新鈔！　指定ATM一次看
「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭中肯原因：像流水席就是暗示
柯震東破相縫30針！　無人機意外傷勢曝
快訊／蘇伊士運河又卡船！　貨輪滿載擱淺
快訊／兄弟捕手確定轉戰統一獅！　近日投入春訓
病危送台灣！男一醒「狂吼要回中國」　家屬1句話醫哭笑不得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

台南市正副議長賄選案黃麗招羈押　邱莉莉：請檢調儘快查明案情

快訊／檢抗告成功！涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

南投女憲兵持步槍維安！明眸正妹站姿挺拔超吸睛

台南轎車左轉撞到行人　民眾PO網檢舉...警查證屬實依法舉發

2022年第4季投資詐騙12.2億！小資女匯款抽虛擬幣　600萬飛了

國中學妹告白「愛你23年」　人夫衝動離婚秒後悔…妻求償吞敗

10名移工聚郵局ATM前久久不散　警方誤為詐騙集團車手…真相曝光

快訊／嘉義雙載機車遭撞飛！2人送醫不治　小貨車駕駛有酒精反應

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

台南市正副議長賄選案黃麗招羈押　邱莉莉：請檢調儘快查明案情

快訊／檢抗告成功！涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

南投女憲兵持步槍維安！明眸正妹站姿挺拔超吸睛

台南轎車左轉撞到行人　民眾PO網檢舉...警查證屬實依法舉發

2022年第4季投資詐騙12.2億！小資女匯款抽虛擬幣　600萬飛了

國中學妹告白「愛你23年」　人夫衝動離婚秒後悔…妻求償吞敗

10名移工聚郵局ATM前久久不散　警方誤為詐騙集團車手…真相曝光

快訊／嘉義雙載機車遭撞飛！2人送醫不治　小貨車駕駛有酒精反應

酸蘇貞昌行政能力差　王世堅：前天下台「吳怡農就能當選」

江蘇四口滅門血案死者最小17歲　再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

出任不到一年　滙豐台灣董事長陳紹宗請辭！

罐罐太少去告狀！喵「抱地母娘娘」耳邊講悄悄話　媽笑：快下來

台東部落節電同樂會冬季最終場　鹿野和平部落圓滿落幕

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

富邦悍將完整教練團公布！ 郭勇志、蔡建偉、杜正文加入

翻遍家找嘸貓　半小時後手提袋冒出「剛睡醒毛頭」喵一聲：找我？

老公受不了「衣櫃滿還一直買？」　郁方1句神回萬網朝聖：學起來

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

社會熱門新聞

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

喜宴辦桌「隔壁燒稻草」　賓客被燻爆離席奔逃

三重警打錯人竟求償8千　分局回應了

瀕死43天已睜眼　受虐3歲童下午回新竹

屏東路邊聚賭！阿公阿嬤見警「嚇到彈起來」畫面曝

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師頭部重創慘死

高雄烤鴨釣蝦場開3個月就倒　無良老闆訊息曝光

即／雙載機車遭撞飛2人不治　小貨車駕駛有酒精反應

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

約教召同袍喝酒　色男深夜硬幫「吞吐」下場曝

即／中壢一家3口一氧化碳中毒！14歲兒不治

即／新北突騎士自摔　「主動脈剝離」搶救中

快訊／高雄工地意外！男工人踩空掉落慘死

更多熱門

相關新聞

丟丟妹老公曝「心情已調整」　庭後快閃

丟丟妹老公曝「心情已調整」　庭後快閃

丟丟妹（李明珊）靠直播叫賣單月破2億元營收，被封為直播天后，不過她近日爆出和老公王心正婚變的消息，繼5日開調解庭後，今又上午再度赴新北地院開調解庭。丟丟妹老公王心正也隨後到場，態度已較先前放鬆，表示希望不要有太多媒體關注這件事，畢竟也過兩個月了，自己心情也有調整，對於記者詢問離婚原因，他則強調「真的不知道」，但等一下進去兩人就會談到了。

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師頭部重創慘死

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師頭部重創慘死

新北首創「五類動物」基礎飼養指引

新北首創「五類動物」基礎飼養指引

梁丹丰特展系列講座DIY　福兔創意剪紙迎新春

梁丹丰特展系列講座DIY　福兔創意剪紙迎新春

關鍵字：

外遇婚外情偷吃新北

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面