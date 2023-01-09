國中學妹告白「愛你23年」　人夫衝動離婚秒後悔…妻求償吞敗

▲新北人妻指控，丈夫與高中學妹外遇要和她離婚，沒2個月又後悔，回到她身邊與她再婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻指控，結婚11年的丈夫突然向她提離婚，還明說離婚是為了和中學時期的學妹小欣(化名)在一起，結果兩人離婚不到2個月，丈夫就後悔回來求她復合。兩人再婚後，她每每回想這件事，仍氣到睡不著覺，遂提告對小三求償100萬。全案審理時，人夫出庭作證因學妹向他告白已經「愛他23年」，他才一時糊塗離了婚，但法官認為僅是人夫單方面說法，因證據不足，判妻子敗訴。

妻子主張，小欣於2014年主動透過臉書連絡丈夫，並相約一起吃飯，當時就已知道丈夫有家庭。根據丈夫手機google定位紀錄，丈夫與小欣從2021年8月21日起共同出遊高達10次，甚至有一同看電影、上摩鐵的紀錄。小欣還說在學生時期就深愛丈夫，挑撥丈夫說「你要離婚我們才能光明正大在一起」，而後丈夫真的於同月26日向她提出離婚，並明確表示想和小欣在一起，她大怒之下也同意簽字，結果不到2個月丈夫就後悔了，回來找她重修舊好，兩人又在同年10月再次結婚，只是她每每想到原本美滿的家庭被破壞，就痛苦到睡不著覺，因而提告向小欣求償100萬。

全案審理時，小欣表示與人夫曾為中學同校校友，畢業20餘年後因人夫主動才聯繫上，而人夫是因妻子外遇才離婚，和她沒有任何關係。且前年他妻子就從臉書傳訊息給她朋友和同事，造謠她「勾搭人夫」，還揚言「爆料公社我會登上去」，經她報案後已起訴，他妻子因而更加惱羞成怒，再度提告誣陷她。

法官審理後，認為妻子提出「丈夫的手機google定位紀錄」等證據，皆無法證明兩人有不當交往。人夫雖出庭作證，表示從他高中時就認識當時僅國三的小欣，兩人後來再聯絡上，出遊時「感覺是一般情侶出遊的感覺」，且小欣「常常跟我說愛我，她從國三開始就跟我告白」，甚至表示離婚的原因是因小欣「用話語表示愛我23年」，讓他一時糊塗才離婚。但經檢視相關證據，法官認為此案是因為人夫主動聯絡小欣而起，小欣雖不否認曾應邀出去3次，但仍無法證明她有回應人夫的追求並發展婚外情，因證據不足，判妻子敗訴，全案還可上訴。