新北住都中心啟用大數據分析　解讀社宅租屋未來規劃需求

▲新北住都啟用大數據分析，運用申租資料為依據，解讀分析民眾需求面向。（圖／新北住都中心提供）

記者郭世賢／新北報導

推動社會住宅已是中央乃至各地方政府實踐居住正義的重要政策之一，新北住都中心首次啟用社宅大數據分析，委託社團法人台灣建築醫學學會專業團隊，運用申租資料為依據，解讀分析民眾需求面向，同時作為未來規劃與營運管理的參考，讓新北社宅政策越趨完善。

新北住都中心此次選定全新完工招租的「土城員和社宅」為分析依據，從總計2,936份有效申請資料中發現，有55%民眾採用現場申請，較網路申請者高出一成；從數據也發現，現場申請因臨櫃收件人員可初步核對送件資料、當面向民眾說明，資料合格率較高，網路申請則需以線上說明、影音教學等輔助民眾，以提升審查合格率。

再從申請資格、性別比例來看，申請民眾在新北市設籍者高達84%，遠高於就業、就學等身份，申請熱區依序為土城、板橋、中和，呈現相當顯著的地緣性，而申請人性別女大於男，又以20~40歲年齡層的單身女性為最大宗，租屋需求值得關注。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，中心藉由社宅大數據來解讀分析民眾申請樣態，將有助於調整未來招租方向及社區營運管理策略，且當資料樣本數越來越充足後，可透過交叉分析進一步掌握市民實際需求，並優化住戶服務，打造宜居的社宅環境。