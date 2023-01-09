丟丟妹老公曝「心情已調整」　真的不知離婚原因...庭後快閃

記者黃彥傑、郭玗潔／台北報導

丟丟妹（李明珊）靠直播叫賣單月破2億元營收，被封為直播天后，不過她近日爆出和老公王心正婚變的消息，繼5日開調解庭後，今又上午再度赴新北地院開調解庭。丟丟妹老公王心正也隨後到場，態度已較先前放鬆，表示希望不要有太多媒體關注這件事，畢竟也過兩個月了，自己心情也有調整，對於記者詢問離婚原因，他則強調「真的不知道」，但等一下進去兩人就會談到了。

▲丟丟妹今9日又再度赴新北地院開調解庭，老公王心正也隨後到場。（圖／記者黃彥傑翻攝）

丟丟妹今上午穿著全黑休閒套裝，並露出她的小蠻腰現身新北地院，而在調解庭結束之後，她並沒有對外做說明，僅簡單說了幾句，「謝謝」，但就在記者追問離婚進度時，她遲疑了一會後，終於開口，「沒什麼結論」，隨後就快步坐上車離開。王心正則是趁亂離開法院，在場媒體並未堵到他的回應。

▼丟丟妹著露肚裝現身法院。（圖／記者陳以昇攝）



丟丟妹25歲時為了老公跟爸爸鬧翻，婚後一年斷聯，這幾年才恢復關係，丟丟妹也以豪爽的叫賣方式在直播走紅，不少歌手發片、或是演員推新戲，也會到她的直播宣傳，她一度參加綜藝節目、上通告，並且接受媒體專訪，不過半年未直播，連粉絲專頁上的直播、發文都全數刪除，爆出婚變消息。