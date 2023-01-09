　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高嘉瑜道歉喊「吾日三省吾身」　黨團都是相親相愛

▲▼高嘉瑜接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲高嘉瑜上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前指稅收超徵並非政績，而是行政失靈，引發黨內反彈，更傳出有綠委提案將她送黨紀處分。高日前公開道歉後，9日受訪再喊「吾日三省吾身」，黨團都是相親相愛，有什麼事情大家都可以溝通。

高嘉瑜今天上午在黨團會議前受訪時，被媒體問及是否覺得有一點小尷尬，她笑回，其實不會啦，她覺得黨團都是相親相愛，有什麼事情大家都可以溝通，可能大家看法不一樣，這個時候就是儘量以和為貴；至於是否會再跟同事道歉？高說，如果有需要說明的話，她會在黨團會議裡面說明。

此外，針對同額競選民進黨主席的副總統賴清德近期與黨員座談時，有黨員要求約束高嘉瑜一事，高說，「我現在就是吾日三省吾身，好好檢討反省這樣子」，她自己應該有很多需要反省的地方，有過則改。

媒體追問，有人認為高嘉瑜所言才是主流民意，民進黨團是站在民意的對立面，如此還需要檢討嗎？高說，民進黨內其實有很多不一樣的聲音，她表達一部分的聲音，可能其他人有其他想法，無論如何，會盡量讓大家形成共識，往好的方向走。

高嘉瑜表示，如果有溝通的管道，相信大家也都會在內部來討論，包括修法的想法或意見等，大家會希望有好的共識和方向，她聲量比較大，一句話可能就會驚天動地、地動天搖，是始料未及。

至於有親綠粉專點名高嘉瑜是民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農敗選戰犯，高說，人人都是戰犯，要說她是戰犯，她也會繼續檢討。

ET快訊
千元鈔票有「隱藏版小孩」？　央行解答了
快訊／新北騎士「主動脈剝離」　突自摔險遭輾
流水席人妻堅持「結婚2條件」否則退婚！　嗆：丟臉的是你們
快訊／普拿疼一盒賣1500元！　藥師下場慘了
快訊／六月受傷了！　臉破相滲血「眼睛紅腫睜不開」
輔大捷運站前自撞畫面曝！　34歲工程師噴飛慘死
TOYOTA將推「全新MPV、跨界休旅」！　不用50萬
王鴻薇議員、立委選戰都贏了！　補助款金額曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民進黨對不起吳怡農！」　媒體人嘆：喊惜敗真的沒救了

黃瀞瑩「個人風格」春聯曝光　網糾錯字更大驚：怎麼有柯P的味道

《平均地權條例》明拚三讀　立院表決大戰一觸即發

中共深夜宣布軍演！　洪孟楷嘆「再2個禮拜過年」：為何挑現在？

「最累的一次選舉」　王鴻薇甜曝老公看開票緊張：差點喘不過氣

被點名要小心王鴻薇？　蘇貞昌：都是尊重、不卑不亢

今提還稅於民條例草案！　國民黨團：拚「年前發萬元現金」

不要氣餒！吳怡農今啟動謝票車掃　「大家都不會孤單」

發6000元先斬後奏？突襲蔡英文？　蘇貞昌：作業都一步步來

2024拚政黨輪替！　王鴻薇：郭台銘、柯文哲納民調「尋合作可能」

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

「民進黨對不起吳怡農！」　媒體人嘆：喊惜敗真的沒救了

黃瀞瑩「個人風格」春聯曝光　網糾錯字更大驚：怎麼有柯P的味道

《平均地權條例》明拚三讀　立院表決大戰一觸即發

中共深夜宣布軍演！　洪孟楷嘆「再2個禮拜過年」：為何挑現在？

「最累的一次選舉」　王鴻薇甜曝老公看開票緊張：差點喘不過氣

被點名要小心王鴻薇？　蘇貞昌：都是尊重、不卑不亢

今提還稅於民條例草案！　國民黨團：拚「年前發萬元現金」

不要氣餒！吳怡農今啟動謝票車掃　「大家都不會孤單」

發6000元先斬後奏？突襲蔡英文？　蘇貞昌：作業都一步步來

2024拚政黨輪替！　王鴻薇：郭台銘、柯文哲納民調「尋合作可能」

超商獨家！最新「柑橘風味拿鐵」來了　喝就送限量立體橘子杯塞

《炎上》挨轟人身攻擊！他挖出「售票備註」挺博恩：為什麼要道歉

「民進黨對不起吳怡農！」　媒體人嘆：喊惜敗真的沒救了

買不到藥！陸一家四口染疫「服獸藥退燒」　兒女不幸中毒

黃瀞瑩「個人風格」春聯曝光　網糾錯字更大驚：怎麼有柯P的味道

Lisa曼谷開唱根本性感天花板！「中空愛心裝」化身粉紅妖精

連「隔壁棚」PLG洋將也來看魔獸！　霍華德：榮幸被大家視為偶像

《平均地權條例》明拚三讀　立院表決大戰一觸即發

深夜遇酒駕臨檢...他突開車門拔腿狂奔被逮！友人才知他是通緝犯

高清無碼！貓員工偷印「清涼私密照」被抓包　補習班老闆笑噴錶框

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

政治熱門新聞

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

王世堅嗆林智堅：不懂就閉嘴　建商背景被挖出

擊敗吳怡農！王鴻薇立委補選勝出

吳怡農吞敗！綠大老讚三輸條件創佳績

蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕

吳怡農「一個人武林」吞敗...關鍵在這區

吳怡農敗選　深夜臉書突發文

一張圖看懂北市立委補選！王鴻薇這區小輸

林智堅親自監工畫面曝！媒體人：以為在外拍

高嘉瑜喊「吾日三省吾身」　黨團相親相愛

快訊／中共突軍演　擾台共機57架次、共艦4艘次

王鴻薇勝選　地方人士：藍營要角可仿效

吳怡農「逆風選」小輸5780票　她分析：下次王鴻薇未必能連任

王鴻薇議員、立委選戰都贏了　補助款最多可拿逾258萬

更多熱門

相關新聞

對戰高嘉瑜？　吳欣岱：站在本土派大局考量

對戰高嘉瑜？　吳欣岱：站在本土派大局考量

有志參選2024港湖區立委選舉的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱8日說，要不要參選的前提是看本土派選民的需求，如果民進黨最後的政黨機制沒有辦法取得共識，最後仍不會排斥參選，她會站在台灣本土派的大局上去考量，個人也會做好全部的準備，不會是趕鴨子上架、倉促決定。

挺高嘉瑜？　吳怡農：不是說開除就開除

挺高嘉瑜？　吳怡農：不是說開除就開除

當選2024總統會讓王世堅入閣？　柯文哲笑回：讓他當監委盯別人

當選2024總統會讓王世堅入閣？　柯文哲笑回：讓他當監委盯別人

捐6千再＋1！高嘉瑜喊話加速發現金　「有餘裕發當然是政績」

捐6千再＋1！高嘉瑜喊話加速發現金　「有餘裕發當然是政績」

拉下高嘉瑜？美女醫曝「備戰港湖立委」　高：好的人選良性競爭

拉下高嘉瑜？美女醫曝「備戰港湖立委」　高：好的人選良性競爭

關鍵字：

高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面