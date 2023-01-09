快訊／高嘉瑜道歉喊「吾日三省吾身」　黨團都是相親相愛

▲高嘉瑜上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前指稅收超徵並非政績，而是行政失靈，引發黨內反彈，更傳出有綠委提案將她送黨紀處分。高日前公開道歉後，9日受訪再喊「吾日三省吾身」，黨團都是相親相愛，有什麼事情大家都可以溝通。

高嘉瑜今天上午在黨團會議前受訪時，被媒體問及是否覺得有一點小尷尬，她笑回，其實不會啦，她覺得黨團都是相親相愛，有什麼事情大家都可以溝通，可能大家看法不一樣，這個時候就是儘量以和為貴；至於是否會再跟同事道歉？高說，如果有需要說明的話，她會在黨團會議裡面說明。

此外，針對同額競選民進黨主席的副總統賴清德近期與黨員座談時，有黨員要求約束高嘉瑜一事，高說，「我現在就是吾日三省吾身，好好檢討反省這樣子」，她自己應該有很多需要反省的地方，有過則改。

媒體追問，有人認為高嘉瑜所言才是主流民意，民進黨團是站在民意的對立面，如此還需要檢討嗎？高說，民進黨內其實有很多不一樣的聲音，她表達一部分的聲音，可能其他人有其他想法，無論如何，會盡量讓大家形成共識，往好的方向走。

高嘉瑜表示，如果有溝通的管道，相信大家也都會在內部來討論，包括修法的想法或意見等，大家會希望有好的共識和方向，她聲量比較大，一句話可能就會驚天動地、地動天搖，是始料未及。

至於有親綠粉專點名高嘉瑜是民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農敗選戰犯，高說，人人都是戰犯，要說她是戰犯，她也會繼續檢討。