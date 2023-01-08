快訊／挺高嘉瑜？　吳怡農：討論公共政策「不是說開除就開除」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜7日為批評超徵稅手是「行政失靈」一語道歉，先前亦傳出有立委擬提案將她送紀律委員會處分。對此，台北市第三選區立委補選候選人吳怡農8日受訪說，公共政策應該有更多的討論，民進黨有非常明確的黨規，「不是說開除就開除」。

▲吳怡農上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

政府日前宣布全民普發現金6000元，高嘉瑜發文評論超徵稅收是「行政失靈」，引發黨內高度不滿，甚至傳出有立委打算提案，要黨中央把高嘉瑜送到紀律委員會處分，而高昨天澄清表達不精準、不圓滿，為自己的發文道歉；另一方面，同額競選黨主席的副總統賴清德近日展開黨員座談時，就有黨員公開呼籲開除高嘉瑜，但賴並未正面回應。

對此，吳怡農今天上午前往投票前接受媒體聯訪，他表示，他對於發紅包的看法是，必須在財政紀律的前提下，進行完整的規劃，除了現金的補助和一時的紓困，更重要的是需要針對長期經濟振興做一些更具體、有前瞻性的投資，這也是他期待行政部門跟社會做更多說明的。

至於高嘉瑜為「行政失靈」說道歉，但同黨立委何志偉不久前才喊話民進黨不該是一言堂，吳怡農說，公共政策本來就應該歡迎多元聲音，這是應該的，非常期待不管是國家安全、經濟發展方面，大家可以提出建設性、理性討論，這都應該是被鼓勵的。

媒體追問是否會聲援高嘉瑜？吳怡農嘆了一口氣說，「就像我說的，公共政策應該有更多的討論，不只是高嘉瑜」，他覺得大家都知道，過去2、3年有許多產業、家庭過的非常辛苦，大家期待過年前有個更愉快的佳節，在過年前政府有看到許多人的需求，除此之外，很重要的是未來經濟振興的方案，這也需要看到，需要更多的討論，不是一兩句話可以交代的。

至於有人喊話開除高嘉瑜一事，吳怡農說，民進黨有非常明確的黨規的，「不是說開除就開除」，更重要的是，這幾周強調正向選舉及政治，公共政策的討論應該理性進行，大家關心經濟發展這是很好的事情，盼一起討論怎麼往前走。