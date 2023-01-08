　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／挺高嘉瑜？　吳怡農：討論公共政策「不是說開除就開除」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜7日為批評超徵稅手是「行政失靈」一語道歉，先前亦傳出有立委擬提案將她送紀律委員會處分。對此，台北市第三選區立委補選候選人吳怡農8日受訪說，公共政策應該有更多的討論，民進黨有非常明確的黨規，「不是說開除就開除」。

▲▼吳怡農投票受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳怡農上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

政府日前宣布全民普發現金6000元，高嘉瑜發文評論超徵稅收是「行政失靈」，引發黨內高度不滿，甚至傳出有立委打算提案，要黨中央把高嘉瑜送到紀律委員會處分，而高昨天澄清表達不精準、不圓滿，為自己的發文道歉；另一方面，同額競選黨主席的副總統賴清德近日展開黨員座談時，就有黨員公開呼籲開除高嘉瑜，但賴並未正面回應。

▲▼吳怡農投票受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，吳怡農今天上午前往投票前接受媒體聯訪，他表示，他對於發紅包的看法是，必須在財政紀律的前提下，進行完整的規劃，除了現金的補助和一時的紓困，更重要的是需要針對長期經濟振興做一些更具體、有前瞻性的投資，這也是他期待行政部門跟社會做更多說明的。

至於高嘉瑜為「行政失靈」說道歉，但同黨立委何志偉不久前才喊話民進黨不該是一言堂，吳怡農說，公共政策本來就應該歡迎多元聲音，這是應該的，非常期待不管是國家安全、經濟發展方面，大家可以提出建設性、理性討論，這都應該是被鼓勵的。

媒體追問是否會聲援高嘉瑜？吳怡農嘆了一口氣說，「就像我說的，公共政策應該有更多的討論，不只是高嘉瑜」，他覺得大家都知道，過去2、3年有許多產業、家庭過的非常辛苦，大家期待過年前有個更愉快的佳節，在過年前政府有看到許多人的需求，除此之外，很重要的是未來經濟振興的方案，這也需要看到，需要更多的討論，不是一兩句話可以交代的。

至於有人喊話開除高嘉瑜一事，吳怡農說，民進黨有非常明確的黨規的，「不是說開除就開除」，更重要的是，這幾周強調正向選舉及政治，公共政策的討論應該理性進行，大家關心經濟發展這是很好的事情，盼一起討論怎麼往前走。

ET快訊
看完不敢吃了！　南韓旅遊「恐怖真相」嚇壞一票人
王世堅被炎上到臉僵！網怒「1段子」最惡劣　要博恩公開道歉
快訊／「茶の魔手」撐不住了！　飲料全貴5元
快訊／北市熱炒店出事了！　20歲男遭刺穿心臟慘死
快訊／南昌重大車禍！　17人身亡
蔥麵包30分鐘完售！　台中人氣店「抵制代購」遭負評攻擊
快訊／高雄格鬥賽出事了！　選手急救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇投票插曲接二連三！　「嗆中阿北」攔阻陳情被警方帶離

快訊／挺高嘉瑜？　吳怡農：討論公共政策「不是說開除就開除」

忘帶身分證投票遭拒！王鴻薇尬笑「不緊張」　幸運物就是蔣萬安

吳怡農投票「放鬆又緊張」　幸運物是家人：堅持理念最重要

快訊／尷尬！王鴻薇投票忘記帶身份證　「以為健保卡也能用」

首場商圈走街　蔣萬安發送兔年發財金

凌晨才去視察路面銑鋪！蔣萬安一早8點完成投票　再趕場陪王鴻薇

北市立委補選今登場！蔣萬安陪王鴻薇投票　吳怡農還是一個人

蔣市長深夜學堂！蔣萬安半夜視察路面銑鋪工程　今年要鋪106條

監委澄清新竹棒球場案尚無報告　市府：來源為審計部

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

杜賓犬見狗夥伴落水成焦點　下秒跳泳池「裝溺水」求關注

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

王鴻薇投票插曲接二連三！　「嗆中阿北」攔阻陳情被警方帶離

快訊／挺高嘉瑜？　吳怡農：討論公共政策「不是說開除就開除」

忘帶身分證投票遭拒！王鴻薇尬笑「不緊張」　幸運物就是蔣萬安

吳怡農投票「放鬆又緊張」　幸運物是家人：堅持理念最重要

快訊／尷尬！王鴻薇投票忘記帶身份證　「以為健保卡也能用」

首場商圈走街　蔣萬安發送兔年發財金

凌晨才去視察路面銑鋪！蔣萬安一早8點完成投票　再趕場陪王鴻薇

北市立委補選今登場！蔣萬安陪王鴻薇投票　吳怡農還是一個人

蔣市長深夜學堂！蔣萬安半夜視察路面銑鋪工程　今年要鋪106條

監委澄清新竹棒球場案尚無報告　市府：來源為審計部

三重警打錯人竟求償8千　同事嘆：不知2人在想什麼...分局回應了

梅西力壓姆巴佩獲「世界年度冠軍」　法國權威媒體認證

燦星旅遊佈局24遊輪品牌「全台之冠」　三大動能力拚轉虧為盈

新房1格局「踩床才能拿衣服」超常見！年輕人曝3關鍵：仍會買

新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

享受摩洛哥度假風情！攻略7間宜蘭人氣咖啡廳　必點卡哇伊西瓜吐司

5.8億珠寶埋在這！二戰「納粹藏寶圖」曝光　荷蘭村莊掀尋寶熱

哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

王鴻薇投票插曲接二連三！　「嗆中阿北」攔阻陳情被警方帶離

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

快訊／尷尬！王鴻薇投票忘記帶身份證　「以為健保卡也能用」

台南正副議長賄選案　林士傑收押禁見

蔣市長深夜學堂　蔣萬安半夜視察路面銑鋪工程

監委澄清新竹棒球場案尚無報告　市府回應了

蔡英文花251億成立「太空產業國家隊」

柯P登《炎上王世堅》幽默問「這題」

小三通盼3年今復航　見家人「躍身擁吻」

幕後／吳怡農「佛系戰法」選到底　黨內人士認幫不上忙：他就酷酷的

快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇催票：這是場正義之戰

6都稅收過去3年大多超徵　還債優先

直擊／馬英九、蔣萬安攜藍營唱「我的未來不是夢」　王鴻薇喊：愛你們

蔣萬安一早8點投票　趕場陪王鴻薇

另類選前之夜！吳怡農摟愛妻10分鐘短講　現場破5千大小朋友同歡

拚交棒！蔣萬安喊「挺我票投王鴻薇」

更多熱門

相關新聞

吳怡農投票「放鬆又緊張」　幸運物是家人

吳怡農投票「放鬆又緊張」　幸運物是家人

台北市第三選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農上午在父親、中研院社會所兼任研究員吳乃德以及妹妹、三姑等家人陪同下前往投票，他受訪時輕鬆與媒體聊天說，「現在心情放鬆，有點緊張，這兩個好像有點矛盾對不對？昨天睡得很好但很可惜睡得不夠，大概6個小時吧，看得出來嗎？」

幕後／吳怡農「佛系戰法」選到底　黨內人士認幫不上忙：他就酷酷的

幕後／吳怡農「佛系戰法」選到底　黨內人士認幫不上忙：他就酷酷的

2024一定會有公平的初選　賴清德：民進黨不會跟2022一樣

2024一定會有公平的初選　賴清德：民進黨不會跟2022一樣

民進黨如病人、青年如醫生　賴清德：我像家屬一樣想知道有沒有救

民進黨如病人、青年如醫生　賴清德：我像家屬一樣想知道有沒有救

最後一刻！蔡英文喊話相挺吳怡農　「讓國會多一席克服挑戰的力量」

最後一刻！蔡英文喊話相挺吳怡農　「讓國會多一席克服挑戰的力量」

關鍵字：

民進黨高嘉瑜吳怡農

讀者迴響

熱門新聞

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

謝承均還原「白家綺談小甜甜哭」

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

汪小菲2度收大S律師函！深夜直播飆罵「有臉嗎你」

李連杰79億財產都給她！　61歲利智凍齡正面照曝光

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

南昌凌晨重大車禍致17死、22傷！交警發文示警

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台AV女優曝秘辛...1事讓男優進入狀況

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面