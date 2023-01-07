當選2024總統會讓王世堅入閣？　柯文哲笑回：讓他當監委盯別人

▲王世堅、柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

前台北市長柯文哲任期屆滿八年卸任後重返台大醫院，預計今年2月辦理退休，投入2024總統大選。柯文哲6日接受《大雲時堂》主持人李四端訪問時表示，如果他當選總統，可以讓民進黨台北市議員王世堅當監察委員來盯別人。至於民進黨立委高嘉瑜是否會擔任其總統府發言人，柯文哲則尷尬笑回「哇！這個....」。

柯文哲6日與妻子陳佩琪出席節目《大雲時堂》，被主持人李四端問及，「未來如果真的當選總統，王世堅有沒有可能在內閣有一個位子？」柯文哲回應，他當市議員當得好好的幹嘛去內閣？若真的要當，也想不到他可以當什麼，或許可以去當監察委員，讓他去盯別人。

李四端反問，「所以王世堅在內閣中不可能有位子？」柯文哲則解釋，王世堅的專長不是這個，他是開營造廠的，不曉得做什麼。李四端則說，「我不知道聽你回答，王世堅議員是高興還是失落」，而陳佩琪也喊話李四端，「你應該再問問看賴清德，如果他當選的話，謝龍介可以當什麼內閣。」

另對王世堅與高嘉瑜因九合一選戰前言論，遭部分綠營支持者質疑為「叛徒」，柯文哲直言，王世堅快要被民進黨開除，他跟高嘉瑜快要變成民眾黨黨員了。

李四端接著問，「如果高嘉瑜離開民進黨，那在內閣會不會有一個位子？」柯文哲感嘆，「高嘉瑜什麼都可以，她講話比我還直白。天啊！有時候我都替她捏把冷汗，想說她怎麼這樣說話？」李四端反問，「所以高嘉瑜不可能當柯總統的發言人？」柯文哲聽完尷尬回應「哇！這個....」，隨後便大笑幾聲帶過。