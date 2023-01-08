2024對戰高嘉瑜？　台灣基進吳欣岱：站在本土派大局考量

▲吳欣岱今天上午前往市場發春聯，被視為備戰立委選舉起手式。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

有志參選2024港湖區立委選舉的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱8日說，要不要參選的前提是看本土派選民的需求，如果民進黨最後的政黨機制沒有辦法取得共識，最後仍不會排斥參選，她會站在台灣本土派的大局上去考量，個人也會做好全部的準備，不會是趕鴨子上架、倉促決定。

吳欣岱今天上午前往成德市場發春聯前受訪說，她並沒有感受到民進黨內部「拱自己出來選立委」，還是以台灣本土派大局為前提去考慮；至於民進黨內傳出希望有人在初選階段與現任立委高嘉瑜競爭一事，吳說，「對啊」，不能說一定不能是高嘉瑜當，但希望本土派要有「價值更加堅定」的選擇，既然很久以來都沒有看到這個選擇，她就會積極開始準備。

媒體詢問，吳欣岱是否會希望加入民進黨的初選機制？吳說，不管怎麼樣，她會以台灣基進的身份做考量，至於是否與民進黨合作，要看後續政黨之間的協調及溝通，目前沒有太多想法。

媒體追問，若高嘉瑜仍在黨內初選出線，吳欣岱是否會參選到底？吳表示，如果高嘉瑜獲得其他本土派選民的支持，會以本土派立場去監督，不會破壞大局啦，「她到時候會不會參選，或她會不會獲得自己黨內的支持，甚至是更多其他本土派選民的支持，這個是到時候要看大家的反應。」