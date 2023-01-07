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拉下高嘉瑜？美女醫曝「備戰港湖立委」　高：好的人選良性競爭

▲▼基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲基進黨北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前一句「超徵稅收是行政失靈」惹議，引發綠營炸鍋，而基進黨台北黨部主委吳欣岱證實有在準備參選港湖立委，普遍預期可能會威脅到高嘉瑜立委席次。對此，高嘉瑜7日表示，每個人都有參選權利跟自由，好的人選大家良性競爭下努力，「我們也一直在基層努力、表達民意，能做的就是繼續努力。」

吳欣岱7日在網路節目受訪時透露，自己確實在準備參選港湖區立委，而這次選舉她也在南港內湖建立許多連結，基進接下來一定會在台北生根，「我願意選，但之後黨會不會推我出來選，或是跟民進黨合作，還要溝通才能確定。」

對此，高嘉瑜受訪時表示，民主選舉，每個人都有參選權利跟自由，好的人選大家良性競爭下努力，我們也一直在基層努力、表達民意，能做的就是繼續努力。

媒體也追問明日的台北立委補選，高嘉瑜指出，吳怡農的選區本身就是藍大於綠，吳怡農已經努力展現選舉風範，態度跟選舉模式都令人敬佩，民進黨還是要一點一滴挽回人民信任，當然很難一蹴可幾，但只要積沙成塔，還是會看到努力的成果。

高嘉瑜喊話，繼續努力、不要放棄，朝對的方向走，民眾若能看到民進黨的改革，相信民進黨還是能贏得人民信任。

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