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捐6千再＋1！高嘉瑜喊話加速發現金　「有餘裕發當然是政績」

▲立委高嘉瑜承諾，陳時中當選就唱《三天三夜》。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前一句「超徵稅收是行政失靈」惹議，引起不少綠營立委反彈，高嘉瑜7日則致歉改口，她表示，政府有餘裕在過年前發現金，既然要發現金就是越快越好，希望年前十萬火急趕快完成，她也會響應議員王世堅，把這6千捐出、幫助弱勢。

高嘉瑜表示，既然要發現金就是越快越好，希望年前十萬火急趕快完成，立法院大家也會全力配合。她也會響應議員王世堅，把這6千捐出、幫助弱勢，也有很多民眾願意捐出6千幫助弱勢，這是大家一起做好事的機會、一起努力共度年關，全黨上下也會這樣努力。

對於日前指出行政失靈，高嘉瑜表示，６年來都有超徵稅收的狀況，可以去檢討稅制是否有可以改革的地方，畢竟過去財稅預估的工具比較保守，台積電賺這麼多錢，在營所稅部分由1％企業所貢獻，這部分比較難以預估。

高嘉瑜表示，無論如何，有這樣的空間發現金都是好事，代表政府在相關政策有餘裕讓大家領紅包過年，而民眾最期待的就是貧富差距問題趕快解決，還有稅制改革部分，包含汽機車，建立制度化稅制改革，也許是兩件事混在一起講，被曲解成對發現金這件事情有所批評。

對於「還財於民」，高嘉瑜認為，無論如何立意是好的。希望大家能夠理解，這個方向上支持政府有餘裕發現金，但在稅制改革的部分還是會持續監督。

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