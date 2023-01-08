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深入社區掃蕩職業賭場　永康警斷絕不法金流

▲永康分局執行清源專案2.0，在永康區中華路一棟大樓破獲吳姓嫌犯所經營地下簽賭站，查扣傳真機、下注簽單等證物，全案依賭博罪移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局執行清源專案2.0，在永康區中華路一棟大樓破獲吳姓嫌犯所經營地下簽賭站，查扣傳真機、下注簽單等證物，全案依賭博罪移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

永康分局執行清源專案2.0及 2023年重要節日安全維護工作，持續打擊隱藏於一般社區住宅之各類犯罪，藉由友善通報網深入社區消「賭」，於6日在永康區中華路一棟大樓破獲吳姓嫌犯所經營地下簽賭站，查扣傳真機、下注簽單等證物，全案依賭博罪移送法辦。

▲永康分局執行清源專案2.0，在永康區中華路一棟大樓破獲吳姓嫌犯所經營地下簽賭站，查扣傳真機、下注簽單等證物，全案依賭博罪移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局布建的友善通報網發揮功能，在本轄永康區中華路某大樓疑有地下簽賭站藏匿，警方立即成立專案小組派員跟監，發現吳男（67歲）重操舊業，為規避警方查緝，在永康區中華路某大樓承租公寓，特別選在律師事務所隔壁，在內經營地下簽賭站，企圖掩人耳目。

▲永康分局執行清源專案2.0，在永康區中華路一棟大樓破獲吳姓嫌犯所經營地下簽賭站，查扣傳真機、下注簽單等證物，全案依賭博罪移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方經蒐證後向台南地院申請搜索票，於6日晚上，見時機成熟後，趁吳男疏於防備之際，警方進入該出租地點，當場查獲吳嫌經營今彩539地下簽賭站，現場查扣傳真機3臺、下注簽單1批、賭客名單1批、手機2支等證物，搜索期間，賭客下注簽單不斷傳真過來，傳真紙已不夠使用，吳嫌還特地請人專程送傳真紙過來，以免錯失賺錢良機，經統計吳嫌從去年9月份經營至今，總投注金額高達新台幣1300多萬，全案偵訊後依法移請台南地檢署偵辦。

▲永康分局執行清源專案2.0，在永康區中華路一棟大樓破獲吳姓嫌犯所經營地下簽賭站，查扣傳真機、下注簽單等證物，全案依賭博罪移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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