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兄弟齊心其利斷金　聯合掃蕩移工涉毒淨化治安

▲台南永康分局暨台南善化專勤隊據報率員於安南區移工租屋處，當場查獲越南失聯移工28歲陳姓男子，並起獲安非他命8包、吸食器4組、手機2支等物品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康分局暨台南善化專勤隊據報率員於安南區移工租屋處，當場查獲越南失聯移工28歲陳姓男子，並起獲安非他命8包、吸食器4組、手機2支等物品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應過年前加強重要節日安全維護工作，台南永康分局暨台南善化專勤隊，5日據報分別率員於安南區移工租屋處，當場查獲越南失聯移工28歲陳姓男子，並於租屋處桌上等處，發現安非他命8包、重18.46公克、吸食器4組、手機2支等物品，全案依毒品罪嫌及違反出入國及移民法移送偵辦。

▲台南永康分局暨台南善化專勤隊據報率員於安南區移工租屋處，當場查獲越南失聯移工28歲陳姓男子，並起獲安非他命8包、吸食器4組、手機2支等物品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於歲末年初避免轄區內工業區之移工有涉毒行為，永康分局也特於重要節日期間積極轄區清源作為，並規劃掃蕩與整頓移工群聚處所，防止毒品滲入移工族群，而影響治安與地區安全，此次跨單位情資交換整合，因而成功查獲此個案，將逐步往後溯源清查。

▲台南永康分局暨台南善化專勤隊據報率員於安南區移工租屋處，當場查獲越南失聯移工28歲陳姓男子，並起獲安非他命8包、吸食器4組、手機2支等物品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另查緝專案人員中分別由兩單位主管親自帶班查緝，永康分局鹽行派出所侯所長與台南專勤隊侯分隊長更是堂兄弟關係，兩兄弟過去亦時常合作分享經驗與合作，齊心共同打擊犯罪之用心早為地區佳話！

▲台南永康分局暨台南善化專勤隊據報率員於安南區移工租屋處，當場查獲越南失聯移工28歲陳姓男子，並起獲安非他命8包、吸食器4組、手機2支等物品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警分局長甘炎民表示，轄內工廠多，龐大的外籍移工人口若疏於掌握約制，將成為潛在犯罪因子，如不幸受地區幫派吸收利用，勢必衍生重大治安事件。藉由相關單位情資整合及大數據過濾分析，針對治安熱點、出租套房，一舉刨除毒品、失聯移工、聚眾滋事等治安問題。

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