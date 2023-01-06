佳里牛肉湯掩護職業賭場　南警查獲12人送辦

▲佳里分局警方與市警局督察室共組專案小組，查獲周姓負責人及賭客等12人，查扣麻將、牌尺、籌碼、賭金等物品，全案依賭博罪嫌移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年節將近，職業賭場又悄悄開張，台南市佳里地區１家牛肉湯店除人聲鼎沸外，還參雜麻將聲，經民眾陳情、110報案稱出入複雜，佳里分局警方獲報後，與市警局督察室共組專案小組，4日下午4時許前往查緝，當場查獲56歲周姓負責人及賭客等12人，查扣麻將、牌尺、籌碼、賭金等物品，全案依賭博罪嫌移送偵辦。

佳里警方經長期蒐證，發現一名周姓男子（有賭博、傷害、妨害自由等前科）在佳里區佳北路上承租１家牛肉店經營職業賭場，每天午後便開始聚集人潮，車輛出入頻繁，從白天玩到黑夜，專案小組見時機成熟，於4日下午4時許前往查緝，當場查獲周姓負責人、賭客等12人，查扣麻將、牌尺、籌碼（賭金）等物品。全案偵訊後以賭博罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

佳里分局長顏勤峰表示，因應當前犯罪模式變換，多項犯罪隱藏於一般社區、住宅等非公共場域，為有效防制犯罪，佳里分局依警政署「清源專案2.0」工作計畫，運用轄區治理理念，主動發掘並清除犯罪根源，以有效達成淨化治安環境，確保社會安寧；未來仍將持續針對六合彩、網路賭博等各式賭博場所加強清查及掃蕩，落實執行2023年加強重要節日安全維護工作。