永康警強化取締酒駕　事故年降52件一周取締24件

▲台南市永康分局1月1日至7日初步執行取締酒駕成果，一周計取締酒後駕車24件，其中17件移送公共危險，7件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局於1月1日起，積極規劃防制酒駕專案勤務以維安全，1月1日至7日初步執行成果，一周計取締酒後駕車24件，其中17件移送公共危險，7件行政裁罰。

2023年加強重要節日安全維護工作，於1月1日22時至1月30日24時止，為期30天，期間適逢農曆年春節10天假期，又年終尾牙飲宴應酬增加，易發生酒駕致人受傷情事，為有效先期防制酒後駕車，防止酒駕事故造成的傷害，





永康分局交通組組長葉敏旭說，統計2022年取締酒後駕車成效，計取締1119件，較2021年同期868件，執法能量增加251件，酒駕交通事故方面2022年發生133件，相較2021年同期185件，減少52件，雖執法效能精準，防制酒駕事故有成，但為防制重要節日及春節期間，酒後駕車交通事故，危害民眾安全，分局特規劃取締酒後駕車專案勤務。

永康分局表示，有關取締酒後駕車勤務，係整合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式，並針對易酒後駕車處所及路段，採用封閉式路檢方式，取締酒後駕車，並運用跨區域聯合威力巡邏，於聯外道路守望，提高見警率，以防制酒駕行為。

永康分局分局長甘炎民呼籲，要改變酒駕惡習，勿心存僥倖，重要節日及春節期間，永康分局將嚴格執行取締酒後駕車勤務，會於易發生酒後駕車違規之路段及時段，提高執法密度與強度，以避免酒後駕車肇事，產生傷亡憾事發生。