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大陸 大陸焦點 特派現場

婆婆再婚懷孕　竟要「身懷六甲」兒媳墮胎：不許孩子比孫子小

圖文／CTWANT

許多女性升格人妻後，最怕婆婆瘋狂關心「肚皮有沒有動靜」。但中國大陸雲南一名懷孕6個月的女子卻感嘆，婆婆最近突然要她「別生寶寶了，打掉」，讓女子傻眼又莫名其妙，怎知，婆婆放棄當奶奶的原因，竟是再婚懷孕，「不允許兒子比孫子小」。

據《全景速遞》報導，女子某天凌晨突然接到婆婆電話，且對方一開口就說「妳懷孕時間不對」，接著如連珠炮般：「（孩子）別要了。妳還年輕，以後有的是機會，再說現在條件也不好，不適合有小孩。」讓她聽了從困惑、詭異，到最後只剩下滿滿不安。

婆婆再婚懷孕　竟要「身懷六甲」兒媳墮胎：不許孩子比孫子小！

▲懷孕6個月的女網友突然被婆婆要求墮胎。（圖／翻攝自微博）

儘管作為狹縫中生物的老公，勇敢對她說「不同意」，婆婆卻心意已決，還直言不想當奶奶了，但又不願透露真正原因，令她們傻眼又無言。直到一名知情人士表示，「婆婆再婚後懷孕了」，卻又礙於面子問題，怕被別人笑兒子比孫子小，加上新公公一直想要個孩子，所以怎麼說都要身為媳婦的她打掉孫子。

網友看完影片後，一面倒怒批婆婆「真是極品」，表示「女人何苦為難女人」、「妳的孩子是生命，媳婦的孩子就不是生命」、「害怕被笑話自己就不要生啊，為啥要別人不生」？還有人悲觀預測，婆婆生完後一定會要女子伺候她坐月子，或是要她老公出錢養弟弟。

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