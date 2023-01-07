逼除夕送名牌包！婆婆暗示「L開頭就行」　她壞笑1招...網求後續

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻剛結婚就被婆婆要求，除夕夜要送名牌包，並暗示說「L開頭的就可以了！」聞言，她錯愕不已，好在先生跟她同一陣線，而網友們也紛紛出謀劃策，笑說「希望有後續更新，想看婆婆臉垮下來。」

女網友在Dcard提到，日前婆婆告知，要她在除夕夜送一個名牌包，「因為上個月生日，我買了一個小LV送自己，她一直覺得是老公送我的，還說她閨蜜都有，所以叫我送她。」

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當下，傻眼的她進一步詢問，婆婆想要什麼樣的包包，結果對方回應，「L開頭的就可以了！」至於隊友則態度明確，覺得她無須妥協母親的LV夢，還說要包包，應該找自己的老公要。

事後，原PO猛然想到，可以假裝聽不懂婆婆的暗示，買價錢落在2千多到4千多的Longchamp包包，「我自己是已經快要笑瘋了。」

她也解釋，「很多人說我們這樣是在整婆婆，可以選擇不送或拒絕，但因之前也常常被要求送東西，前陣子已經送家電、冷氣了，還沒結婚時曾委婉拒絕過，但她就是一哭二鬧三上吊，所以這次才會想說買個基本點的包給她。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們紛紛回應，「為什麼要讓她予取予求？叫妳老公處理啊」、「不要臉的婆婆」、「妳人好好喔！還願意送Longchamp」、「妳圖片裡的那個品牌也不便宜耶！不用對厚臉皮婆婆這麼好吧？去市場或上蝦皮隨便買個一兩百的敷衍她就好」。

另外，還有不少人建議，「Levi’s就可以了啦」、「想到一招：叫妳老公出錢買兩個LV包包，一個送給妳婆婆堵她的嘴，另一個送給妳媽媽，務必告訴妳婆婆是妳老公出的錢，說要送就要同時送給兩個媽媽，這樣才公平」、「LeSportsac推推，符合看起來小小又容量大的需求」。

傻眼的是，有類似遭遇的苦主直呼，「跟我小姑好像，有夠敢開口，每年iPhone出來就叫一次，這次還貼10幾萬的精品包給我，要買不會自己賺嗎？」同時苦主也解釋道，全家把小姑寵上天，如果她不買，好像變成她多小氣一樣，幸好老公是挺她的。