這款色老闆！店內放A片　還拉女店員手摸自己下體

▲一名自行車店的色老闆，竟在店內播放A片要正妹店員一起看，還拉對方的手摸自己下體。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

高雄市一家知名自行車店老闆林姓男子，某日下午趁著店裡沒有客人，拉上門口布簾，竟公然在店內放起色情片，還強拉正妹女店員的手去摸自己的下體，還在她耳邊說「不要害怕、伸進去摸」，女店員嚇傻，強忍噁心不知道如何是好，這是剛好有客人上門才幫她解圍，高雄地院審理後依強制猥褻罪嫌判處這名變態老闆徒刑6個月，得易科罰金。

判決指出，去年11月30日下午3時，43歲的林男在鼓山區經營的自行車店中，趁著店內沒有客人時，竟在店內播放起A片來，還要正妹店員陪他一起觀看，女店員覺得噁心不舒服，以整理貨物為藉口拒絕並離開現場。

沒想到過了1個半小時，林男在招呼完客人後，見店裡又沒人，竟直接拉著女店員的手去摸他的生殖器，女店員迅速將手抽回，嚴正表明自己不想這麼做，但林男靠近她的耳邊低語要她「不要害怕」，順手把店裡的燈關掉、布簾全拉上，主動觸碰女方的手、腿部，又拉著正妹店員的手去摸她的「小弟弟」，還想「討抱抱」。

女店員嚇得不知如何是好，大約10秒後客人上門，老闆才趕緊收手。事發後女子向友人哭訴，也因此辭職不敢上班，後來她向勞工局申訴並提告，雙方進行勞資爭議調解，林男曾向女子道歉，並向警方坦承犯行，沒想到檢方偵查時又「反口供」，只說是因當時關燈、鎖門、拉布簾才引發誤會，檢方不採信說詞將他起訴。高雄地院審理時則依強制猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金18萬元。仍可上訴。

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