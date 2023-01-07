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命理師曝「尾牙中大獎」超強開運5祕法：帶1物招財賺翻

▲▼ 春節,農曆春節,過年,尾牙,運勢,命理,好運。（示意圖／取自Pixabay）

▲專家曝尾牙中大獎的開運秘訣。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

許多公司行號都在近期舉辦尾牙，除了開辦餐宴以外，在尾牙的過程中還會有「摸彩活動」，令許多人都相當期待，且紛紛希望自己能過在過年之前抱回大獎。對此，台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙教授，就特別傳授5招可增加中獎機會的妙招。

楊登嵙說，2023年歲次「癸卯」，癸五行是水，所以今年為水兔年，水可以生木，因此，今年開運色系是「水」及「木」。「水」的色系是藍色、黑色。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色。

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以下為5種尾牙招來好運的方式：

第1招：穿著開運色系衣服

尾牙抽獎當天穿著開運水及木色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則可以自己的貼身衣物來強化。

第2招：配戴「貔貅」手鍊或是項鍊

今年開運招財吉祥物是貔貅，可以配戴貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，貔貅色澤以開運水及木色系更佳。

尾牙開運第3招：帶裝綠豆的開運紅包

準備2個紅包，紅包一個包1顆綠豆，另一個包6顆綠豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為1及6的易經數理為「水」的能量。

▲民眾可準備兩個紅包，各放1顆、6顆綠豆，放在左右口袋招好運。（圖／楊登嵙提供）

第4招：開工紅包

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

第5招：財神符帶在身上

可以將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

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