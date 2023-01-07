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癸卯年是黑兔年！命理師警告6生肖當心：「這類人」易遭陷害

（示意圖／翻攝自pixabay）

▲癸卯兔年將來臨，12生肖的運勢走向也將更迭。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

再過不到2個禮拜即將邁入癸卯兔年了，根據天干地支、五行八卦中，2023年癸卯年、癸水為黑、卯為兔，也可稱作「黑兔年」，且60周年一次，在黑兔年相對不吉利，風險容易增大，而民眾在「黑兔年」該如何趨吉避凶呢？《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》在臉書發文提醒「6生肖要加強運勢」，其中屬兔者今年因為犯太歲的關係，恐「意外較多」。

小孟老師指出，2023年有6生肖要注意，包括：

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1.兔犯太歲，意外較多。

2.龍害太歲，被人陷害。

3.雞沖太歲，小病不斷。

4.鼠刑太歲，官司是非。

5.馬破太歲，易有破財。

6.狗合太歲，合中有破。

其中犯太歲大家比較熟悉，因此就不多解釋。「害太歲」是指出生年地支跟流年地支相害，其影響力量比沖太歲低。害有侵害、不合的意思，需要防病氣，也要注意平衡人際關係。而「沖太歲」則是指自己的出生年生肖與流年所屬生肖相沖。生肖之年再數6年，即為與其相沖的生肖之年。

「刑太歲」意指自己的出生年與流年所屬生肖相差3年。刑有刑律、刑傷之意，要注意防官司、犯口舌。「破太歲」顧名思義就是指本命生肖與當年生肖產生相破的關係，子酉、卯午、辰丑、戌未、寅亥、巳申等這6組地支即為相破。而所謂「合太歲」就是於太歲和睦相處的意思，相反的則是衝太歲。

對此網友也表示：「12中6比樂透還好中」、「已經從小被陷害到大了，這點不用再強調了」、「意外真的比以前多！」

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