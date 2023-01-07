「X女人搶我兒子」！台南名門婆婆「婚禮與媳扭打」…後果超悲慘

▲女子表示，老公不顧家裡反對與她私訂終身。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友稱她的婆婆有嚴重控制慾，堅持要她的丈夫在國外念醫學院，回台灣開業，理由是他們家是望族，丈夫後來受不了躲在美國，與該女網友在當地結婚生子，而在美國辦婚禮當天，婆婆突現身罵她「妳這個X女人，怎麼搶我兒子」隨即扭打起來，最後女網友的丈夫與母親直接決裂，至今已8年未聯繫彼此。

台北小文（化名）向YouTube節目《綜口味開房間》透露，老公有個控制狂的媽媽，讀書時期因為婆婆覺得家裡在台南是名門，因此逼老公去大陸讀醫學院，怎料到順利畢業後，因為大陸醫學院學歷無法在台灣執業，又要老公去美國繼續念書；由於當時他們都已30歲，老公不願意，就這樣鬧起家庭革命。

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▲婆婆在婚禮當天痛斥她「賤女人搶我兒子」，還當場跟她扭打起來。（圖／翻攝自YouTube／綜口味娛樂）

小文表示，2人後來飛去美國私訂終身，而這方面自己的父母是支持的，只有一個要求就是希望婚禮上雙方家長都能出現，沒想到婚禮當天，婆婆一見到她就大吼「妳這個賤女人，怎麼搶我兒子」，接著展開扭打；她的爸媽見狀，也開始扭打起來，場面一度混亂。

小文說，夫妻倆之後定居美國，並且生了一個小孩，到目前已有8年時間老公都沒有跟他的媽媽聯絡，由於自己也生了孩子、為人母，內心相當掙扎要維持現狀，還是牽線幫他們破冰。

對此小賴認為，可以先用視訊、電話試探，一般長輩，時間也過這麼久了，他們那個恨意也會隨時間消磨，可能還是恨，但就是不會那麼恨，思念度會大於恨。丹尼婊姐也說，而且看到孫子，就會覺得孫子可愛，態度可能會軟化。

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