生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起降雨機率增　下周冷氣團報到「再探10度以下」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲洛鞍颱風生成。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天到周末各地回溫，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春降雨增多。下周一至周四又有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，低溫再探10度以下，北部及東半部水氣較多，感受濕冷。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，周末東半部水氣逐漸增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有明顯降雨，桃園以北為零星雨，其他地區多雲到晴，中南部要留意日夜溫差大。

黃恩鴻指出，下周一冷空氣南下，強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響到周四，桃園以北、東半部及恆春都有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，尤其下周二有較大雨勢，周四則有降雪機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，明天起回溫，周末各地高溫都有24至26度，低溫15至17度。下周一起冷空氣南下，又開始降溫，最冷時間點在周四清晨，中部以北及宜蘭下探12至13度，南部及花東13至15度，局部地區有10度以下機率，白天北部高溫13至15度，中南部及花東18至20度。

他指出，今天生成的颱風「洛鞍」距離遙遠，強度預估維持輕颱下限，對台灣沒有直接影響，未來將朝西北西沿菲律賓東南方北上，下周日減弱再往東轉，下周一或周二就會消散。

另外，黃恩鴻表示，明、後天東半部及恆春有長浪；周六及下周日清晨西半部及馬祖有濃霧，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

天氣降雨溫度

