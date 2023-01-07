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斗六茂谷柑節暨年貨市集登場　果農教你品嚐茂谷柑迷人風味

▲今起為期兩天的「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」，將農民一年來用心栽種最好吃的茂谷柑，介紹給消費者認識。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今起為期兩天的「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」盛大展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023斗六茂谷柑節暨年貨市集，今、明兩天於膨鼠森林公園盛大展開，雲林縣副縣長謝淑亞出席開幕與斗六市長林聖爵、斗六市農會總幹事張喬復等人攜手行銷在地優質農產。除呼應斗六茂谷柑甘甜美味，活動亦正逢斗六兔年燈會展覽期間，邀請全國民眾「燈門拜訪斗六」買茂谷柑、逛年貨、賞花燈。

今起為期兩天的「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」除優質斗六茂谷柑與年貨展售，兔年燈會展覽期間，活動涵蓋整個膨鼠森林公園，另也規劃許多周邊活動，如「揪柑心鑽轎底新春祈福活動」邀請斗六新興宮媽祖擺駕現場，「福贈春聯活動」現場揮毫以發票兌換。還有趣味大地遊戲、「漆彈定靶體驗」及小火車與大型氣墊設施等。

▲今起為期兩天的「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」，將農民一年來用心栽種最好吃的茂谷柑，介紹給消費者認識。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小莊果園於「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」設攤，推出特價販售邀請民眾試吃選購。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞表示，雲林縣茂谷柑主要產地在斗六、古坑及斗南，種植面積約410公頃，看到茂谷柑就知道過年要到了。斗六市長林聖爵說，茂谷柑又稱為年柑，實在是過年送禮、敬神、自用最好選擇，邀請大家相揪相攜，來斗六茂谷柑節，吃茂谷柑免錢，買到賺到，要買要快。

位於斗六重光里的「小莊果園」園主莊志嘉受訪表示，早期在20多年前重光里種植稻米、插竹居多但因收入太低，觀察其他地區種植後，看好茂谷柑的「帶酸卻回甘的」獨特口感，便跟著引進種植，細心照顧至今成為每顆果樹成為老欉。

▲今起為期兩天的「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」，將農民一年來用心栽種最好吃的茂谷柑，介紹給消費者認識。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小莊果園園主莊志嘉受訪介紹茂谷柑品嚐滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

莊志嘉說，品嚐茂谷柑最迷人的滋味是「酸、甘、甜」，第一口微酸，咀嚼間爆漿的果汁充滿整個口腔時變甜，吞下去的時候會從喉嚨回甘，沒有一昧的重甜味讓人吃了不膩，一顆接一顆，才是真正的古早味茂谷柑。

莊志嘉提到，茂谷柑價格不貴，其原因第一是太多人種、加上外銷少，內需是供過於求的狀況。小農園若直接交貨給中盤商是不符成本的，小莊果園去年收成2萬多斤，今年缺收剩1.8萬斤，可以種出這種味道的基本上成本都很高，批發給中盤商根本無利潤，都必須自己賣，才能回收成本。今年搭配茂谷柑節市集活動也推出特價販售，歡迎民眾來試吃選購。

▲今起為期兩天的「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」，將農民一年來用心栽種最好吃的茂谷柑，介紹給消費者認識。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今起為期兩天的「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」，將農民一年來用心栽種最好吃的茂谷柑，介紹給消費者認識。（圖／記者蔡佩旻攝）

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