小男童1封信求來的屋變空地　鄉民代表點出關鍵：1家5口無收入

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉2年前一名小五男童因奶奶4坪鐵皮工作室破舊，寫信求助村長，信件曝光後由義築團協助修繕，不料料，志工葉能振在去年12月底經過時，赫然發現「鐵皮屋不見了」並在臉書貼文，事件曝光後，鄉民代表林敵虎查訪發現，男童一家5人目前是住在2樓半建築的舊家，但沒有人有勞動力只能靠補助，而且屋內漏水，依然需要幫助。

▲2年前台西鄉小五男童寫信位奶奶求來的工作室日前因須還地而拆除，夷為平地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



志工葉能振提到，4坪工作室的土地原先是孩子的叔公祖出借，但如今叔公祖過世，繼承人不再出借土地，所以工作用的鐵皮屋也只能拆除。一家五口居住在40年的簡陋老屋，靠之前的善款跟低收入戶補助過活。

▲男童奶奶無奈表示，現在身體也不太好，無法繼續修補衣服。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

阿嬤今日受訪時表示，土地本來就不是自己的，拆屋之前繼承人也有先給一個月的還地時間，自己現在身體也不太好，無法繼續修補衣服，花一個月的時間將工作室的東西慢慢搬回家放，孫子知道後雖然很難過，但也沒辦法。

鄉民代表林敵虎表示，目前一家成員除了國中一年級的小弟弟，還有無法出門的姑姑、高齡的曾祖母、無力工作的奶奶，以及剛出獄但行動不便的父親，全家都沒有經濟力收入，僅靠政府補助維持生活，雖暫時生活無虞，但住宅破救無法修繕與沒有經濟收入，仍考驗一家未來生活。

▲男童一家5人住在2樓半建築舊家，但無人有勞動力只靠補助、屋頂漏水，仍是需要幫助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）