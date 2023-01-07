西螺福興宮太平媽聯名台灣吧「黑啤 BEERU」　新春發送開運紅包

▲今年太平媽與《臺灣吧 Taiwan Bar》的「黑啤 BEERU」聯名，將在西螺福興宮廟埕，每日限量 800 份一元兔年「錢兔無量、歲歲平安」開運紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮每年在除夕夜舉辦與太平媽一起守歲慶團圓活動，發送8800包限量太平媽一元美金紅包，吸引萬餘信眾排隊索取，有許多信眾在除夕夜，沒法到西螺排隊領美金紅包，今年太平媽與《臺灣吧 Taiwan Bar》的「黑啤 BEERU」聯名，在大年初一至初四一連四天，發送「錢兔無量、歲歲平安」開運紅包。

西螺福興宮太平媽祖廟每年在除夕夜舉辦與太平媽一起守歲慶團圓活動，至大年初一施放高空祈福煙火後，隨即開廟門發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包，萬餘信眾吃完圍爐飯後，晚上9點就到廟前排隊領取紅包添財氣，由於數量有限，讓許多信眾向隅而歸。

▲去年太平媽與《臺灣吧Taiwan Bar》的「黑啤 BEERU」聯名發贈紅包，吸引民眾索取擠滿廟埕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

錯過除夕夜美金紅包，不用太失望，今年太平媽與《臺灣吧 Taiwan Bar》的「黑啤 BEERU」聯名，在大年初一至初四一國曆1月22日至25日，每日早上10點，準時在西螺福興宮廟埕，每日限量800份一元兔年「錢兔無量、歲歲平安」開運紅包。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮太平媽再度跟臺灣吧 Taiwan Bar的黑啤 BEERU聯名，今年的開運紅包設計，紅包裡面除了燦燦的一元錢母外，還有傳承了150年歷史的神農大帝賜福的一搓稻穀，讓您「穗穗平安慶豐年」，歡迎全國鄉親新春到西螺逛老街吃美食，向太平媽祖祈福，領開運紅包。

▲今年太平媽與《臺灣吧 Taiwan Bar》的「黑啤 BEERU」聯名，將在西螺福興宮廟埕，每日限量 800 份一元兔年「錢兔無量、歲歲平安」開運紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）