　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

辦年貨筆記！全支付合作迪化街「滿千送百」　宜蘭傳藝走春回饋100%

▲▼迎接春節，迪化街商圈使用全支付獨「滿千送百」，另外到宜蘭傳藝走春享8%回饋。（圖／業者提供）

▲迎接春節，迪化街商圈使用全支付獨「滿千送百」，另外到宜蘭傳藝走春享8%回饋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

今年1月起民法將成年年齡從20歲下修至18歲，意味著18歲以上成年民眾可自行註冊成為電子支付會員，全支付已於1月3日開放18歲以上成年人申請註冊。另針對春節來臨，1月6日～20日也與迪化街商圈合作「滿千送百」回饋；1月18日～2月19日「宜蘭傳藝限定優惠」新戶獨享最高回饋100%等。

迪化街商圈1月6日起封街半個月，集結眾多年節應景商品，預計多達500多個店家、攤商參與活動，加上如今開放試吃，商圈預估春節業績將比前2年增加1倍。

▲▼迎接春節，迪化街商圈使用全支付獨「滿千送百」，另外到宜蘭傳藝走春享8%回饋。（圖／業者提供）

▲全支付春節活動。（圖／業者提供）

而1月6日～1月20日期間，全支付於迪化街商圈台北年貨大街及其周邊區域，獨家推出「新戶發發」活動，期間內新註冊成為全支付會員，首筆消費滿88元立即贈全點88點；「舊戶迎新年滿千送百」單筆消費滿千元，立即贈全點100點，等於滿千送百，限量回饋。

另外春節連假出遊期間，到國立傳統藝術中心「宜蘭傳藝園區」皆可使用全支付，全支付特別加碼「宜蘭傳藝限定優惠」，1月18日～2月19日期間，新戶獨享最高回饋100%，活動期間內註冊成為全支付會員，在宜蘭傳藝園區內首筆消費滿88元，立即贈全點88點（單筆最高回饋全點88點）、限量888名。而舊戶單筆消費不限金額，每一會員可享2次「8%回饋」，單筆最高可得全點88點。

ET快訊
周杰倫大馬開唱倒數　遭網「抗議喊取消」罕見正面回應
知名「爌肉飯老店」要漲價了！　業者突發公告：不得已
點名「1生肖」別急著出國！　命理師：捐血能降低危險機率
男友無套激射！竟叫她「用可樂洗下面」　結果悲劇了
快訊／啦啦隊女神「裸躺」私密片驚爆外流！男主角是他
搭自強號「1句廣播」嗆白目乘客！眾人讚爆霸氣車長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福推年節歌「愛的圓桌率」！IG遊戲挑戰＋超狂折扣過年好好玩

辦年貨筆記！全支付合作迪化街「滿千送百」　宜蘭傳藝走春回饋100%

海尼根首次推出「台灣限定」兔年包裝　開搶起手式先送歡聚星銀限量好禮

臉書精品百貨霸主寶藏屋　女總領軍轉型升級直播2.0

直播主阿林哥開賣東森購物阿一鮑魚年菜＋紅藜果膠　2000份發財金大方送

超商全新「國道服務區」！麥當勞、星巴克通通有　滿額請喝飲料

過年嗑爆了！　速食店「炸雞桶下殺68折」爽吃整個月

驟冷、回溫都威脅心臟健康　醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病

芋頭、炸雞控開吃！肯德基「起司金沙雞、爆漿芋泥球」限時開賣

山頂鳥新款防水外套保暖顯瘦一次搞定　東森購物6日獨家首賣

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

柴柴咬垃圾低頭超心虛 被訓話走路自帶慢動作

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

家樂福推年節歌「愛的圓桌率」！IG遊戲挑戰＋超狂折扣過年好好玩

辦年貨筆記！全支付合作迪化街「滿千送百」　宜蘭傳藝走春回饋100%

海尼根首次推出「台灣限定」兔年包裝　開搶起手式先送歡聚星銀限量好禮

臉書精品百貨霸主寶藏屋　女總領軍轉型升級直播2.0

直播主阿林哥開賣東森購物阿一鮑魚年菜＋紅藜果膠　2000份發財金大方送

超商全新「國道服務區」！麥當勞、星巴克通通有　滿額請喝飲料

過年嗑爆了！　速食店「炸雞桶下殺68折」爽吃整個月

驟冷、回溫都威脅心臟健康　醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病

芋頭、炸雞控開吃！肯德基「起司金沙雞、爆漿芋泥球」限時開賣

山頂鳥新款防水外套保暖顯瘦一次搞定　東森購物6日獨家首賣

去年CPI年增2.95％　國發會：政府持續補貼、控管價格

深夜床突晃動　「嗯」一聲…目睹男友射出來了！妹子哭：好受傷

6位啦啦隊女神降臨《玩很大》！　坤達精神被耗盡：隊長已經沒力了

快報名！林襄公開徵「一日貼身助理」　新年陪上工⋯近距離整天香到爆

鄉民指「新竹棒球場是弊案」　林智群舉4例開嗆：PTT根本廢物集中地

周杰倫大馬開唱倒數　遭網「抗議喊取消」他罕見正面回應了

彰化80年老店「阿泉爌肉飯」要漲價了　業者突發公告：不得已

大專棒聯／張嘉豪猛打助文化逆轉勝　林旺熙飆新高151

「生肖別」最強美妝補運法公開，讓你容光煥發好運來

不爽老鼠偷吃食物　猴子對牠狠虐「浸鼠籠」企圖活活淹死

幼兒園老師熱舞「畫面抖動19秒」　媽媽們怒了：想吐

消費熱門新聞

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

限時3天！超商咖啡「加1元多1杯」

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

超商全新國道服務區有麥當勞、星巴克

限時1天！超商茶飲「買7送7」來了

不是縮水！麥當勞「8大漢堡」升級了

4大超商補班咖啡優惠懶人包

台北跨年「心聲花火」限時開放

醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病

「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！

速食店炸雞桶下殺68折爽吃整個月

氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘

限時搶買！超商新年美式、拿鐵買7送7

家樂福愛河店驚傳熄燈！業者說明

更多熱門

相關新聞

辦年貨前先逛！淡蘭市集3日限定

辦年貨前先逛！淡蘭市集3日限定

台北年貨大街今（6日）開鑼，來迪化街辦年貨時，還能到「純純電影音樂咖啡」逛逛「淡蘭市集藝文見面會」，1月18日到20日下午1點到7點可獲得來店禮，現場包含烏克麗麗音樂、會彈的西點試吃等活動，體驗市集中辦年貨的新鮮感。

金兔迎春雲林年貨大街in斗南　邀民眾作伙送愛心

金兔迎春雲林年貨大街in斗南　邀民眾作伙送愛心

晶華「五星年貨假期」名廚帶逛教煲湯

晶華「五星年貨假期」名廚帶逛教煲湯

台北年貨大街6日登場　疫後恢復試吃

台北年貨大街6日登場　疫後恢復試吃

嘉義優鮮線上年貨大街　送100%東森幣

嘉義優鮮線上年貨大街　送100%東森幣

關鍵字：

全支付迪化街年貨大街

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

白家綺驚爆國中霸凌！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

陶晶瑩開罵了！　心疼小甜甜

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

更多

最夯影音

更多
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面