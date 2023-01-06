辦年貨筆記！全支付合作迪化街「滿千送百」　宜蘭傳藝走春回饋100%

▲迎接春節，迪化街商圈使用全支付獨「滿千送百」，另外到宜蘭傳藝走春享8%回饋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

今年1月起民法將成年年齡從20歲下修至18歲，意味著18歲以上成年民眾可自行註冊成為電子支付會員，全支付已於1月3日開放18歲以上成年人申請註冊。另針對春節來臨，1月6日～20日也與迪化街商圈合作「滿千送百」回饋；1月18日～2月19日「宜蘭傳藝限定優惠」新戶獨享最高回饋100%等。

迪化街商圈1月6日起封街半個月，集結眾多年節應景商品，預計多達500多個店家、攤商參與活動，加上如今開放試吃，商圈預估春節業績將比前2年增加1倍。

▲全支付春節活動。（圖／業者提供）

而1月6日～1月20日期間，全支付於迪化街商圈台北年貨大街及其周邊區域，獨家推出「新戶發發」活動，期間內新註冊成為全支付會員，首筆消費滿88元立即贈全點88點；「舊戶迎新年滿千送百」單筆消費滿千元，立即贈全點100點，等於滿千送百，限量回饋。

另外春節連假出遊期間，到國立傳統藝術中心「宜蘭傳藝園區」皆可使用全支付，全支付特別加碼「宜蘭傳藝限定優惠」，1月18日～2月19日期間，新戶獨享最高回饋100%，活動期間內註冊成為全支付會員，在宜蘭傳藝園區內首筆消費滿88元，立即贈全點88點（單筆最高回饋全點88點）、限量888名。而舊戶單筆消費不限金額，每一會員可享2次「8%回饋」，單筆最高可得全點88點。